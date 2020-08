A Tesco megtartja a dolgozók hadseregét, amelyre a járványhatás miatt volt szükség a brit piacon

Nagy-Britanniában, azaz hazai piacán a Tesco továbbra is fenntartja azt az üzemmódot, amelyet a koronavírus-karantén idején vezetett be, azaz tovább erősíti házhozszállítási tevékenységét, jelentős munkaerő-bővítéssel párosítva. Kiderül az is, mi a helyzet a magyar leányvállalatnál.

A Tesco Nagy-Britanniában arra készül, hogy tovább foglalkoztatja azt a 16 ezer eredetileg ideiglenesen felvett munkavállalóját, akik a koronavírus-járvány miatt bevezetett tavaszi karantén idején részt vettek a felpörgött online értékesítés lebonyolításában - adta hírül a Guardian. A Tesco visszavág, bevezeti az előfizetéses konstrukciót a brit piacon A dolgozók közül 10 ezer olyan raktári munkás, aki összeállítja az interneten érkezett megrendeléseket a házhoz szállításhoz, további 3 ezer dolgozó pedig a kisteherautókat vezető sofőr. Rajtuk kívül sok raktáros alkalmazott tarthatja meg az állását, akik az elosztóközpontokban dolgoznak. A Tesco lépése illik a kiskereskedelemben megfigyelhető tendenciába. Korábban az elektronikai cikkekkel foglalkozó AO.com, a DIY, a Kingfisher, valamint két szállítási cég, a DPD és a Hermes vett fel több ezer embert, hogy bővítse házhozszállítási szolgáltatását. Eközben a hagyományos értékesítés visszaszorul: mások mellett a Marks&Spencer, a John Lewis és a Boots zárnak be boltokat, ami elbocsátással is jár. Van olyan áruház, a Liberty, amely önkéntes alapon keres jelentkezőket 10 százalékos (50 fős) leépítéséhez. Munkavállalók hadserege A brit Tesco bejelentése szerint a pandémia kezdete óta hagyományos értékesítéséhez is plusz 4 ezer embert vettek fel, akikhez 40 ezer ideiglenesen foglalkoztatott dolgozó társult. Erre az óriási létszámbővítésre azért volt szükség, mert a karantén alatt jelentősen megugrott az áruházlánc forgalma, továbbá voltak olyan alkalmazottai, akiknek az őket vagy a családjukat érintő fertőzés miatt otthon kellett maradniuk. Az online értékesítés aránya a teljes forgalmon belül a tavaszi hónapok alatt 16 százalékra nőtt az év eleji 9 százalékos arányhoz képet. A Tesco idén 5,5 milliárd font bevételt vár a házhoz szállítástól, szemben a tavalyi 3,3 milliárd fonttal. Ez szintén illeszkedik a szigetországban megfigyelhető általános trendbe: az online eladások a teljes élelmiszer-kiskereskedelem 13, 5 százalékára nőttek az év eleji 7,4 százalékról. Rövid táv, hosszú táv Ami az élelmiszereket illeti, a hagyományos értékesítésnek is jót tett a koronavírus-járvány, ugyanis az emberek otthon főztek, amihez az áruházakban szerezték be a nyersanyagokat. Ez váltotta ki egyebek mellett a gyerekek iskolai étkeztetését, a vendéglőbe járást és a munkahelyi kantinokban, éttermekben elfogyasztott ételt is. Nem csupán a Tesco, a legnagyobb brit kiskereskedelmi lánc, hanem a Sainsbury"s, az Asda, a Morrisons és a Waitrose is hasonló váltást tapasztalt. Clive Black, kiskereskedelemmel foglalkozó brit elemző szerint azonban az online értékesítés térnyerése nem feltétlenül növeli majd a vállalatok profitját. A változás miatt új munkaerőt kell felvenni, teherautókra, hirdetésekre és más eszközökre kell költeni, miközben nyilvánvaló, hogy a házhoz szállítás miatt csökken az áruházak hagyományos forgalma. Hosszabb azonban távon ez is változhat. Ugyanis eddig veszteséges üzletág volt, ám a növekedéssel az áruházláncok nyereségtermelő tevékenységévé válhat. A magyar Tescónál is felpörgött az online biznisz Egyébként a brit anyavállalathoz hasonlóan Tesco magyarországi cége is bővítette a létszámot a járványhelyzetben. A magyarországi boltlánc ideiglenesen kiszállítási asszisztenseket és sofőröket vett fel, emellett a magyar Tesco összefogott a magyar piacon több évtizede a jégkockákat többek között éttermeknek, kocsmáknak kisteherautókkal kiszállító Ice Cube Hungaryvel. Ez kézenfekvő partnerség: a Tesco részéről azért, mert Ice Cube-os sofőrök gyakorlottak a kiszállításban és a teherautóik megfelelnek az élelmiszer-kiszállításhoz szükséges szigorú minőségi és higiéniai követelményeknek. Emellett újabb városokra, településekre terjesztette ki a házhoz szállítást. Ugyanakkor a magyar Tescónál a dolgozói összlétszám mintegy 1000 fővel csökkent az elmúlt egy évben. Erről Pártos Zsolt, a boltlánc első embere a Napi.hu-nak augusztus elején adott interjújában azt mondta: A leépítésre részben a hatékonyság növelése miatt került sor. A cégvezető ugyanakkor közölte, hogy a magyar cég még mindig az ország egyik legnagyobb magánfoglalkoztatójának számít.