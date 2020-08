A Tesco visszavág, bevezeti az előfizetéses konstrukciót a brit piacon

Ingyenes házhoz szállítással szállna harcba a brit Tesco: a cég a prémium hűségprogramjához csatlakozó vásárlóknak kínálja ezt a szolgáltatást. Az Amazon amerikai webáruház szintén belehúzott: egyre több helyre szállítana, olcsóbban és gyorsabban.

Kiskereskedelmi nagyágyúk igyekeznek jobban rákapcsolni a nagy-britanniai online piacon. A Tesco többek között az egyre nagyobb aktivitást mutató amerikai Amazonnal szállna harcba.

Hatalmas piac

A rivalizálás érthető: az Egyesült Királyság kiskereskedelmi piacán belül az élelmiszer- és italforgalom értéke éves szinten 200 milliárd font - mintegy 78 ezer milliárd forint. Ezen belül a brit online élelmiszer-piac forgalma a legfrissebb prognózisok alapján - részben a járványhatás miatt - 72 százalékkal, 19 milliárd fontra (több mint 7300 milliárd forintra) emelkedhet.

E piacon már régóta jelent van a Tesco és az Amazon is, utóbbi az Amazon Fresh névre hallgató szolgáltatásával igyekszik egyre nagyobb részesedést kihasítani magának. A Magyarországon bevétel alapján piacvezető Tesco pedig ingyenes házhoz szállítással venné fel a versenyt, a szolgáltatás a prémium hűségprogram tagjainak járna - írja a Guardian.

Dave Lewis, a brit Tesco első embere a Sunday Telegraphnak adott interjúban elmondta: a Tesco is igyekszik minél több szolgáltatást adna a Clubcard Plus hűségprogramon belül, ennek része lehetne a házhoz szállítás is. A Clubcard Plus díja 7,99 font, azaz kicsivel több mint 3 ezer forint havonta. Ezért cserébe két bevásárlás árából havonta 10 százalék kedvezményt kapnak bevásárlásonként, azaz 40 fontot, több mint 15 ezer forintot tudnak megtakarítani egyéb más kedvezmények mellett.

Gyorsabban, olcsóbban, több helyre

Az Amazon Fresh kiterjesztett szolgáltatással erősít a brit piacon, így már a zöldség-gyümölcs, sajt és pékáru is elérhető lesz. Ez egyelőre csak 300 londoni és Londonon kívüli irányítószámon érhető el. A tervek szerint azonban az Egyesült Királyságon belül több helyre szállítanak az év végéig, a nagyobb megrendelések ráadásul ingyenes házhoz szállítással, akár aznapi kiszállítással lesznek érhetőek el az Amazon Prime-tagoknak. A vállalat így szeretné kihasználni, hogy a koronavírus-járvány miatt egyre népszerűbbek lettek a házhoz szállítási szolgáltatások.

A Prime előfizetés 79 fontba, azaz több mint 30 ezer forintba kerül évente, ebben benne van többek között a Prime Video, a Prime Music szolgáltatáshoz való hozzáférés, illetve több házhoz szállítás lehetősége is. Az Amazon Fresh rendelésekért eddig az éves díjon felül kellett fizetni, azonban mostantól a 40 font, azaz 15 ezer forint feletti és két órás időablakkal leadott rendelések szállítása ingyenes lesz.

Netpincéres futárok hozhatják a bevásárlást?

Az egyesült királyságbeli forgatókönyvhöz hasonlóan Magyarországon is megnőtt az élelmiszert és a mindennapi cikkeket forgalmazó boltok online áruházainak forgalma a járványhelyzetben.

Így itt is megjelenhetnek a piacon olyan szereplők, amelyek elsősorban nem élelmiszer-forgalmazással foglalkoznak. Patai Zoltán, a NetPincér vezetője a Napi.hu-nak áprilisban adott interjújában azt mondta: hogy több élelmiszert is forgalmazó céggel tárgyalásban vannak. Ha pedig sikerre vezetnek a tárgyalások, akkor a jövőben mindennapos szolgáltatássá válhat, hogy netpincéres futárok hozzák a bevásárlást is.