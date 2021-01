A Vajdaságban megnyitották a Török Áramlat szerbiai szakaszát

Aleksandar Vucic szerb államfő jelenlétében pénteken a vajdasági Zsablya közelében, Boldogasszonyfalván (Gospodinci) megnyitották a Török Áramlat szerbiai szakaszát, a Balkáni Áramlatot - számolt be róla a helyi sajtó.

A Balkáni Áramlat biztosítja az ország energetikai stabilitását és biztonságát, valamint még vonzóbbá teszi Szerbiát a befektetők számára - idézte az MTI Vucicot.

A legkorszerűbb berendezéseket építették be a gázvezetékbe, amely Magyarországon keresztül az Európai Unió (EU) országaiba is eljuttathatja a földgázt. Ez azt jelenti, hogy az ezen a gázvezetéken áthaladó gázra Európának is szüksége lesz - mondta Dusan Bajatovic, a Szerbiai Gázművek igazgatója.

A gázvezeték három csomópontról látja el az országot gázzal, a közép-szerbiai Paracinról, valamint a vajdasági Pancsováról és Boldogasszonyfalváról.

A vezeték a Török Áramlat folytatása, Bulgárián halad keresztül és szállítja az orosz földgázt Szerbián át Magyarországra. A szerbiai főgázvezeték hossza 403 kilométer, Zajecar közelében jut be Szerbiába és Horgosnál halad tovább Magyarország irányába. A teljes vezeték 930 kilométer hosszú, kapacitása pedig évi 31,5 milliárd köbméter.