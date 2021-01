A Vodafone Csoport 20 millió eurót fektet a digitális készségek és oktatás fejlesztésébe világszerte

A Vodafone Alapítvány a következő 5 évben 20 millió euróval támogatja a helyi Alapítványok digitális készségeket fejlesztő és oktatási programjait. A támogatás így a hazai oktatás mellett az Albániában, Csehországban, Németországban, Görögországban, Írországban, Olaszországban, Luxemburgban, Hollandiában, Portugáliában, Romániában, Spanyolországban, Törökországban és az Egyesült Királyságban tanuló diákokat fogja segíteni. A befektetés 2025-re várhatóan 16 millió tanulót ér el - jelentette be a Vodafone Csoport az oktatás világnapja alkalmából.

A most bejelentett 20 millió eurós befektetés a következő öt évre oszlik el. Mindez a Vodafone Csoport különböző Covid-19 kezdeményezésekre szánt, 150 millió eurós természetbeni adományain, valamint a Vodafone Alapítvány 10 millió euró értékű befektetésén felül értendő. Ezekre még 2020-ban, a Covid-19-el kapcsolatos intézkedések sürgősségi szakaszában került sor - közölte a vállalat.

A Vodafone továbbra is elkötelezett az olyan befogadó digitális társadalmak létrehozása mellett, amelyekben senki sem marad le - mondta a bejelentéssel kapcsolatban Nick Read, a Vodafone Csoport vezérigazgatója, aki szerint ez minden korábbinál fontosabb.

A nemzetközi Vodafone Alapítványokhoz hasonlóan a Vodafone Magyarország Alapítványnak is kiemelt fókuszterülete a társadalom egyik legfontosabb alapkövének számító oktatás - mondta Flakstad Emőke, a Vodafone Magyarország Alapítvány főtitkára, aki kiemelte a Digitális Iskola Programot, amelyet a hátrányos helyzetű térségekben élő diákok és pedagógusok digitális kompetenciáinak fejlesztésére hívtak életre és országszerte eddig közel 50 ezer diáknak és pedagógusnak nyújtott segítséget. Flakstad Emőke szerint a most bejelentett támogatást is arra fogják fordítani, hogy még több diákhoz és pedagógushoz elvigyék a digitális világ nyújtotta lehetőségeket.