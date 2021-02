A Volkswagen rástartolt az akkumulátorok teljes körű újrahasznosításra

A legnagyobb német autógyártó akkumulátor-újrafeldolgozó üzemet nyitott, mely azonban nem csak az értékes, ritka fémekre "vadászik", hanem mindenre, amivel az elektromos autózás és autógyártás még tovább zöldíthető. A folyamattal akkumulátoronként 1,3 tonna szén-dioxid-kibocsátás spórolható meg.

Január utolsó munkanapján a Volkswagen üzembe helyezte az első olyan kísérleti telepét, mely kifejezetten az elektromos autók legfőbb alkotó egysége, az akkumulátorok újrahasznosítását segíti - írta meg a PV Magazine.

A salzgitteri telephelyen - ott, ahol a VW alig egy éve jelentette be, hogy saját maga építi meg az akkugyárát és a hozzá tartózó szinergiákat is - egy zárt ciklusú rendszert építenek, mely arra épül, hogy a máshol már nem használható-hasznosítható lítium-ion akkumulátorokból minden reciklikálható anyagot kinyerjenek. Ez azt jelenti, hogy az értékes alkáli ritkafémek - mint a lítium, nikkel, mangán és kobalt - mellett az alumínium, a réz, sőt: a műanyagok is célkeresztbe kerültek Utóbbiakkal a VW úgy tervezi, hogy azokkal legalább 90 százalékos újrafeldolgozási arányt fog tudni elérni.

A kifejlesztett újrahasznosítási folyamat nem igényel energiaigényes olvasztást a kohóban. A Volkswagen szerint a leszállított akkumulátorrendszereket először mélyen lemerítik és szétszerelik. Ezután az egyes részeket az aprítóban granulátumokká őrlik, majd szárítják. Az alumínium, a réz és a műanyagok mellett elsősorban az értékes "fekete port" nyerik ki, amely a fontos akkumulátor-alapanyagokat, lítiumot, nikkelt, mangánt és kobaltot, valamint grafitot tartalmaz, ahogy tovább nevezték. Az egyes anyagok szétválasztását és feldolgozását hidrometallurgiai eljárásokkal - víz és vegyi anyagok felhasználásával - ezt követően szakosodott partnerek végzik.

A német megújuló energiás magazin úgy számol, hogy Salzgitterben 2030-tól várható az újrahasznosítási igény felpörgése, ekkorra lesz már olyan akku nagyobb mennyiségben, amely már az életciklusa végére ért, és ideális "alanya" lehet az újrahasznosítónak. Az üzem azonban már most úgy van kialakítva, hogy évi 3600 akkumulátoros rendszer (ez tömegre mintegy 1500 tonnát jelent) is reciklikálható. De ez az üzemméret igénytől függően még jelentősen megnövelhető.

A német autóipari óriás állítja: kutatások bizonyítják, hogy az újrahasznosított anyagokból készült akkumulátorcellák ugyanolyan hatékonyak, mint az újak; így a Volkswagen mindezt a a saját cellatermelésében is alkalmazni fogja. "Mivel az akkumulátorok és ezáltal az e-alapanyagok iránti kereslet erőteljesen megnő, minden hasznosított anyag grammját jól ki tudjuk használni" - mondja Mark Möller, a cég műszaki fejlesztési és e-mobilitási vezetője. Becsléseik szerint minden egyes 62 kWh-ás akkumulátor esetében 1,3 tonna szén-dioxid kibocsátást tudnak ezzel a módszerrel megtakarítani - ha az újrahasznosított anyagok mellett az akkuk katódját is zöld árammal állítják elő.

Thomas Schmall (aki Volkswagen AG technológiai részlegének igazgatósági tagja, és a Volkswagen Group Components igazgatótanácsának elnöke is) úgy véli, hogy ezzel a lépéssel a VW megoldja a fenntartható újrafeldolgozási ciklus kérdését, amivel az autóipar jelentős mértékben hozzájárulhat a klímavédelemhez - és az akkumulátorgyártáshoz szükséges alapanyagok hosszú távú biztosításához.