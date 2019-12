Amerikában szólhat nagyot újra az Auróra

Nem a Néváról, nem az orosz cirkáló és még csak nem is valamiféle ostromra felhívásként történt az egész. Ezzel együtt is meglehet, hogy az Oklo Inc. friss bejelentése is új korszak kezdetét jelzi.

A kaliforniai székhelyű Oklo Inc. bejelentette Aurora energiaüzemének beindítását - írja a világ első számú nukleáris szakportálja. A WMN szerint az amerikai vállaltnak sikerült afféle atom+napelem energiatermelési módot kifejlesztenie, ami úgy néz ki, hogy az épület belsejében egy kicsi reaktor "duruzsol", a falakat pedig napelemekkel borították.

Ahogyan a sztori elejét a Grist megírta: bő egy évtizede, egy New York-i befektetési menedzser, bizonyos Simon Irish azt vette a fejébe, hogy ki kellene törni valahogy a nukleáris energetika legfőbb problémáját jelentő költség-biztonság-méret klasszikus háromszögből. Arra jutott, hogy ehhez kellően kicsi, mégis olcsó és biztonságos technológiát kell megtalálni. Amikor ez a kívánságlista találkozott az olvadt sóval hűtött atomreaktor építésének elvében elmerülő mérnökök víziójával, úgy tűnt, hogy megvan a megoldás.

Sőt, Irish úgy gondolta, hogy ezzel nemcsak az öregedő reaktorok miatti probléma válik majd kezelhetővé, de a fosszilis üzemanyagok energetikai kivezetése is kezelhetőbbé válna, ha elterjedhetne egy stabil, folyamatosan termelő, karbonsemleges technológia. Szerinte a kérdés az volt: "Mennyire tudjuk mindezt jobban megcsinálni, mint a 60 évvel ezelőtt üzembe állított hagyományos reaktorok?" (...) És a válasz erre az volt, hogy: " Teljesen."

Ennek az elgondolásnak a megvalósításában jelent afféle belső fejezetvégi pontot a mostani bejelentés. Meg mellette az is, hogy a Szilícium-völgyből startupként indult Oklo először adott ki képet az Aurora erőműről, ami így néz ki:

Igaz, a képen éppen magából az erőműből nem sokat látni, az azonban így is megér egy misét, hogy miért is választottak igen találó cégnevet az amerikaiak.

Oklo volt a franciák egyik fontos atomipari érclelőhelye az '50-es évektől kezdve, igaz: Gabonban. A bányákat azonban a gyarmati korszak lezárultát követően is befolyásuk alatt tartották, és azok 2000-ben történt bezárásáig évente átlagosan 500 tonna uránt bányásztak ki innen, Mounana városa közelében.

Az egyetlen

Oklo azonban az egyetlen olyan ismert hely a Földön, ahol a tudósok állítása szerint - nagy valószínűséggel - önfenntartó atomhasadási reakciók zajlottak a földtörténeti előkorban. Becslések szerint ez még valamikor 1,7 milliárd éve lehetett (és "mindössze" néhányszázezer évig tartott), de mindez úgy működött, hogy miközben nem volt mesterséges hűtés, a láncreakciót a természet ki-be kapcsolgatta, mégis, átlagosan ezek a futamok alig 100 kW hőteljesítményt produkáltak. Ennek magyarázata az itteni, különleges sűrűségű természetes uránban keresendő.

Az amerikai Oklo a termékét, aminek tehát az Aurora nevet adták, olyan tiszta energiaüzemű fejlesztésként definiálja, mely megfizethető, megbízható, tiszta energiát ad évtizedekig egy-egy kis közösség számára. A hűtővíz nélküli működést üzemanyag utántöltése nélkül is évtizedekig önmagában produkálni képes áram- és hőtermelő reaktor felépítményébe ráadásul integrálják a napelemeket - úgymond: szemléltetve a megújuló energiák együttműködési lehetőségét.

A legkisebbnél is kisebb

Az Auróra erőművi koncepció alapja az, hogy villamos-, és hőenergiát is adjon, de a méreten az, ami igazán elgondolkodtató: mindössze másfél megawattos (MW). Ez akkor is picikének mondható, ha a legkisebb mini-nuki erőművekhez hasonlítjuk; legyen az az oroszok úszó Csenobiljaként is emlegetett, 70 megás Lomonszov Akadémikus, vagy a mostanában már nem is emlegetett 25 megawattosra tervezett magyar-iráni törpe atomerőmű.

"Az Aurora az amerikai nemzeti laboratóriumokban és egyetemeken végzett technológiai kutatásokra, fejlesztésekre és demonstrációkra épül, és az Oklo arra törekszik, hogy az Aurora elérhetővé váljon" - mondta Jacob DeWitte, az Oklo vezérigazgatója, aki szerint ők évekig abból a megközelítésből próbálták a feladványt megoldhatósági pályára rakni, hogy a kinézetén és a működésén is gondolkodva az érdekelte őket a legjobban, hogy miként válhatna ez a rendszer "a közösség büszkeségének középpontjává".

Az Oklo Inc. 2016 óta dolgozik együtt az USA Nukleáris Szabályozási Bizottságával, és most azt közölték, hogy előkészítik a dokumentációjukat az első engedélykérelem benyújtásához.

Az egész mini-nuki problematikához ugyanakkor hozzátartozik az is, hogy bár ígéri, de egyelőre nem bizonyította, hogy az üzemanyaga elhasználásával nem hagy hátra sugárzó hulladékot, és hát a biztonság-védelem kérdése sem elhanyagolható. Mindemellett azonban megeshet az is, hogy mire elkészülnek vele, az egész technológia okafogyottá válik. Azért, mert az energiatárolás drasztikus fejlődése áreséshez, az pedig piaci elterjedéshez vezet, ami egy-egy Aurora típusú-méretű atomerőművecskét (mely legfeljebb egy lakópark energetikai ellátására képes) zárójelbe is tehet. Nem kell hozzá más, csak a lakópark körül elegendő terület ahhoz, hogy a jelenleg 20 százalékos termelési hatásfokhatárt áttörni igyekvő napelemekből (illetve annak termését el nem fogyasztás esetén elraktározó akkumulátorokból) a kellő mennyiséget telepíthessék.