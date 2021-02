Figyelem: áremelések jönnek a Revolutnál

Változik a készpénzfelvétel díja, az ingyenes készpénzfelvételek számát szintén korlátozza a fintech cég. A nemzetközi átutalások díja is változni fog.

Számos feltétel módosul a Revolut használatában április 23-tól. A cég erről emailben értesítette a felhasználókat. Jelenleg a Standard csomag használói 75 ezer forintig vehetnek fel ingyenesen készpénzt az ATM-ekből, efölött 2 százalékos díjat kell fizetni. A jövőben is marad a 75 ezer forintos ingyenes határ, de afölött 2 százalék, minimum 400 forint lesz a díj, vagyis 20 ezer forint alatt is legalább 400 forintot kell fizetni. Emellett a bankautomatás készpénzvételek számát is limitálja a Revolut havonta maximum öt alkalommal vehet fel valaki pénzt ingyen. Afölött díjat kell fizetni.

A Plus, a Premium és a Metal csomagot használó ügyfelek számára változatlan marad a bankautomatás készpénzfelvételre vonatkozó limit, és ezekben a csomagokban a díjmentes pénzfelvételek számát sem korlátozzák. A limiten felüli bankautomatás pénzfelvételekre is változatlan, 2 százalékos díjat számít fel a szolgáltató, és a pénzfelvételenként 400 forintos összegű minimális díjat is bevezeti.

Drágul a nemzetközi átutalás

Ingyenes marad a helyi átutalás belföldi pénznemben, a belföldi és nemzetközi átutalás euróban bármelyik SEPA-országba (ezek közé az EU/EGT tagállamai, valamint az Egyesült Királyság és Svájc tartoznak), és ingyenes marad az átutalás más Revolut-ügyfelél számlájára a világ bármelyik országában.

Az új díjváltozások csak azokat az ügyfeleket érintik, akik a SEPA-övezeten (vagyis az EU/EGT tagállamain, illetve az Egyesült Királyságon és Svájcon) kívülre küldenek pénzt, valamint akik eurótól különböző pénznemű nemzetközi átutalást indítanak. A Standard és Plus csomagot használó ügyfelek havonta egy nemzetközi átutalást indíthatnak díjmentesen, azt követően átutalásonként 150 forint összegű díjat kell fizetniük. SWIFT-átutalások a pénznemtől függően 1000 vagy 2000 forint összegért indíthatók.

A Premium és a Metal csomagot használó ügyfelek számára díjmentesek a nemzetközi átutalások, ezenkívül havonta egy SWIFT-átutalást is ingyenesen indíthatnak. Ezt követően a pénznemtől függően 1000 vagy 2000 forintot kell fizetniük.