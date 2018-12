Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Árulják az egyetlen légpárnás De Lorean-t

Marty McFly is megirigyelné, mert bár repülni nem tud, minden talajon jól fut az a légpárnásra átépített De Lorean, amelyről egy videó felkerült a Youtube-ra - és amelyet az eBay-en árulnak.

Bárki megveheti, akinek van 45 ezer dollárja (azaz mintegy 13 millió forintja) arra a De Loreanra, amit néhány napja kezdtek árulni az eBay-en.

A rozsdamentes acélból készül karosszéria tényleg úgy néz ki, hogy teljesen eredeti, de a hagyományos felfüggesztést és meghajtást kicserélték. Na nem egy fluxuskondenzátorra, de a légpárnás rendszer így is egészen futurisztikus kinézetet ad a legendás autónak. A tulajdonosa szerint a teljesen hagyományos légpárnás hajtómű (UH-13PT) csak végzi a dolgát, így a jármű dinamizálásához elégségesnek bizonyul a csupán 23 lóerős Vanguard V-Twin motor is.



Azt írja: földön, vízen, jégen, homokon és aszfalton (illetve: pár centivel felette) is kezes marad a jármű, mely 31 mérföld/órás (közel 50 km/h) maximális sebességre képes.

Az nem teljesen egyértelmű, hogy kell-e a vezetéséhez jogosítvány, és hogy a mindennapi forgalomba engedhető volna-e az univerzális jármű, de ha a gazdájának sikerül eladnia a kétség kívül egyedi járművet, ígéri: a bevétel tizedét a Michael J. Fox Alapítványnak fogja adományozni.