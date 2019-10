Átveszik a Thomas Cook 555 irodáját

A brit Hays Travel vásárolja fel a Thomas Cook valamennyi, összesen 555 irodából álló nagy-britanniai hálózatát - írja a turizmus.com.

Több mint 2500 munkahelyet ment meg országszerte ez a piaci akció - olvasható a portálon.

Mostanáig már 421 korábbi Thomas Cook-dolgozót átvettek, és arra is ígéretet tettek, hogy a Hays Travel sunderlandi központjában további 100 álláshelyet hoznak létre. A Hays Travel irodahálózata a felvásárlás után megtriplázódik és kétszer annyi munkavállalója lesz.

Az átvett utazási irodák Hays Travel néven működnek tovább, vagyis a 178 éves Thomas Cook márka eltűnik a brit turisztikai ágazatból.

A felvásárlás azért rejt üzleti kockázatokat is a Hays Travel számára. A tulajdonosok szerint az átvett 555 iroda közül néhány esetében racionalizálás várható, különösen azokon a helyeken, ahol már most is elég erős a Hays Travel üzleti jelenléte. A cég vezetői kijelentették azt is, hogy a Thomas Cook összeomlásából tanulva folyamatosan fejleszteniük kell majd a digitális jelenlétüket, mivel ezt követeli meg tőlük az egyre erősebb piaci verseny.

A Hays Travelnek Nagy-Britannia-szerte jelenleg 1900 alkalmazottja van. Tavaly 1 milliárd font árbevétele volt a cégnek. Összehasonlítva a két céget, a Thomas Cook csoport tavalyi teljes üzleti évében 9,6 milliárd font bevételt hozott össze, de a korábban felhalmozott tetemes adósság így is agyonnyomta a céget.