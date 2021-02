Egy egész országot lekapcsolt a hírekről a Facebook

Ma reggelre a Facebook Ausztráliában lekapcsolta a hírszolgáltatók elérhetőségét szolgáltatásán keresztül. A drasztikus és barátságtalan lépésre azért szánta el magát a cég, mert az ausztrálok rá akarták kényszeríteni, fizessen ezentúl a híreket előállító oldalaknak az oldalain megjelenő tartalmakért.

Az ausztrálok ma hajnalban arra ébredtek, hogy a Facebook-oldalukon a hírfolyam üres, miután a cég blokkolta az országban az összes médiatartalmat drasztikus válaszlépésként az ausztrál kormánnyal folytatott harcában. Az ausztrálok azt szeretnék, ha a Facebook fizetne a tartalmat előállítóknak.

A Facebook lépését azonnal kritizálták a híroldalak üzemeltetői, politikusok és emberi jogi szakértők is. Különösen durva az amerikai cég lépése néhány területen, hiszen hivatalos egészségügyi szervezetek oldalait is blokkolták, s olyan hírforrásokat, amelyek vészhelyzetben biztonsági figyelmeztetéseket adnak ki a cég rendszerét használva, de a jóléti szervezeteket is kizárták a hírszolgáltatókkal együtt - írja összefoglalójában a Reuters.

A Facebook Ausztráliával szembeni barátságtalan fellépése, az alapvető egészségügyi és vészhelyzeti szolgáltatásokkal összefüggő információforrások elvágása amennyire arrogáns, annyira csalódást keltő is volt - írta az ország miniszterelnöke, Scott Morrison saját Facebook oldalán. Az ilyen akciók csak megerősítik azokat a félelmeket, amelyeket egyre több ország fogalmaz meg a nagy technológiai cégek viselkedésével kapcsolatban. Ezek ugyanis azt hiszik, fontosabbak a kormányoknál és rájuk nem vonatkoznak a szabályok - tette hozzá.

A Facebook akciójával most élesen elvált a Google-től. Utóbbival ugyanis évekkel ezelőtt közösen kezdett el küzdeni az ausztrál kormány ellen jogai védelme érdekében, azonban a Google anyavállalata, az Alphabet korábban már megegyezett az országgal. Legutóbb Robert Murdoch médiacége, a News Corp. jelentette be, hogy megegyezésre jutott a Google-el, aki hajlandó lesz nekik a jövőben fizetni a felhasznált tartalmakért cserébe.

Az ausztrál törvény arra kényszeríteni a Facebookot és a Google-t, hogy kössenek megállapodást a különböző híroldalakkal, amelyek linkjeikkel forgalmat generálnak oldalaikon, vagy amelyeket korábban számukra kedvezőtlen megállapodásra kényszerítettek. A Facebook ugyanakkor úgy véli közleménye szerint, hogy a pár nappal az elfogadás előtt álló törvény gyökeresen félreértelmezi a hírszolgáltatók és a cég kapcsolatát.

A technológiai cég szerint a hírek csak a 4 százalékát teszik ki annak, amit az emberek oldalaikon olvasnak, ugyanakkor az ausztrál Facebook szerepe tagadhatatlanul nőtt a hírfogyasztásban. A Reuters egy tavalyi tanulmányt idéz, amely szerint az ausztrálok elsődleges hírforrása már 21 százalékban a közösségi média, míg egy évvel korábban ez az arány csak 3 százalékos volt. Ugyanezen tanulmány szerint az ausztrálok a multimédiás hírszolgáltatások 29 százalékához a Facebookon keresztül jutottak el.

A Facebook lépése, amellyel a hírszolgáltatók oldalait lekapcsolta a saját rendszeréről, illetve amivel megakadályozta a felhasználóknak, hogy ausztrál híreket osszanak meg, különösen durva annak fényében, hogy az országban három nap múlva indul az általános oltási kampány a Covid-19 járvány lassítása érdekében. A lépés érintett egy csomó kormányzati oldalt, olyat is, amely kritikus indformációkat közölt a járvány és az országban komoly problémákat okozó bozóttüzek elleni védekezésről, de karitatív szervezetek is kárát látták a lépésnek.

Helyi idő szerint kora délutánra egy rakás kormányzati oldal ismét elérhetővé vált, azonban sok jótékonysági szervezetnek erre még várnia kellett, akárcsak a hírgyártóknak. Olyanoknak is, mint a New York Times, a BBC, a Wall Street Journal és a Reuters helyi oldalainak. Ráadásul a Facebooknak sikerült a saját ausztrál oldalát is órákra lelőnie. A cég eleinte nem reagált a megkeresésekre, majd később közölte, az intézkedésnek nem kellett volna kormányzati oldalakat érintenie, de sajnos az ausztrál szabályok túlságosan is általánosan határozzák meg a hírszolgáltatók körét és ők e szerint jártak el.