Az Airbus részlegesen újraindítja a termelést Franciaországban és Spanyolországban

Újraindult a termelés az Airbus franciaországi és spanyolországi telephelyein – azt követően, hogy ezeken a helyeken elvégezték a szükséges egészségügyi és biztonsági ellenőrzéseket. Mindezeken túl, a vállalat mozgósította erőforrásait a Covid-19 vírus további terjedését megfékező nemzetközi erőfeszítések támogatása érdekében.

Négynapos kényszer leállás után újraindult a termelés az Airbus franciaországi és spanyolországi gyáraiban. A páneurópai repülőgépgyártó cég közleményben tudatta, hogy munkaállomásokat csak akkor nyitják újra, ha azok megfelelnek a most életbe léptetett egészségügyi és biztonsági, közelebbről a higiénére, a tisztaság és az emberek közötti távolság fenntartására vonatkozó új szabályoknak, miközben az új feltételek mellett is biztosítható a működés. A fentiekkel teljesen megegyező intézkedések bevezetése a cégcsoport más telephelyein már folyamatban van - vagyis a brit és német gyárakban is folytatódhat a termelés.

Az Airbus vezetése ezzel egyidőben a pénzügyi egyensúly szem előtt tartásával és a pénzügyi rugalmasság megteremtése érdekében egy maximum 15 milliárd euró értékű hitelkeretet nyitott meg, kiegészítve a már meglévő 3 milliárd eurós megújuló keretet. Egyben visszavonták a 2019-es osztalékfizetésre vonatkozó korábbi javaslatot, amely részvényeként 1,80 euró, vagyis összességében 1,4 milliárd euró kifizetését érinti.

A cég vezetése további intézkedéseket is bejelentett. Ezek közül a munkások számára igazán húsbavágó az, hogy felfüggesztették a nyugdíjalapokba történő önkéntes vállalati hozzájárulás befizetését. A koronavírus-járvány miatt kialakult helyzetben most nem lehet megbízható előrejelzéseket tenni, ezért a 2020-ra vonatkozó üzleti célkitűzéseket is visszavonta a vállalat vezetése.

Az Airbus ugyanakkor kész segítséget nyújtani azoknak az embereknek, akik most az egészségügyben, a katasztrófavédelemben és más közintézményekben a vállalat repülőgépeit, helikoptereit,

műholdjait és szolgáltatásait használva látják el feladataikat. Az elmúlt napokban a vállalat több ezer maszkot ajánlott fel kórházaknak és közfeladatokat ellátó intézményeknek Európa szerte és teszt-repülőgépeit is bevetette azért, hogy jelentős szállítmányokat Kínából

Európába juttasson. Az első ilyen járat egy A330-800 teszt-repülőgépé volt, amely a múlt hétvégén körülbelül 2 millió darab egészségügyi maszkot szállított a kínai Tianjinból Európába - ezek többségét a spanyol és francia hatóságoknak adományozzák. Az elkövetkező napokban az Airbus további légiszállítások lebonyolítását tervezi.