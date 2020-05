Az emberei 30 százalékát elküldi az Emirates

Dolgozói 30 százalékának elbocsátását, és az Airbus A380-as flotta kivonásának felgyorsítását tervezi az Emirates a koronavírus-járvány miatt kialakult keresletcsökkenés következtében.

A Reuters jelentése szerint a Bloomberg hírügynökség az ügyet jól ismerő forrásaira hivatkozva azt írta, az Emirates 105 ezer dolgozójából 30 ezret küldhet el, mivel a gazdasági helyzet miatt csökkentenie kell a kiadásokat.

A világ egyik legnagyobb nemzetközi légitársasága tavaly jelentette be, hogy több Airbus A380-asát nem újítja fel, hanem végleg kivonja őket a flottából. A legfrissebb hírek szerint ezt a folyamatot is felgyorsíthatja a légitársaság, így akár 50 repülőgéppel is csökkenhet a géppark mérete.

Az Emirates szóvivője a hírügynökségnek azt mondta, hivatalosan még nem született döntés, a légitársaság fő célja, hogy a készpénzállomány fenntartásával működőképes maradjon a cég, és minél több dolgozót szeretnének megtartani.

A dubaji székhelyű, Budapestre is közlekedő légitársaság az Airbus A380-as gép legnagyobb üzemeltetője, 115 példány van jelenleg a flottában és további nyolc érkezése várható, mielőtt a típus gyártását leállítja az Airbus.

A légicég a múlt héten közölte 2019-es pénzügyi évre szóló eredményeit, az Emirates légitársaságot, és a Dnata földi kiszolgáló céget magába foglaló csoport árbevétele az előző pénzügyi évhez képest 4,8 százalékkal 104 milliárd dirhamra (28,3 milliárd dollár) csökkent, az üzemi eredmény viszont 76 százalékot javult és 6,9 milliárd dirhamot (1,8 milliárd dollár) tett ki.

Ahmed Bin Szaíd al-Maktúm, a csoport elnök-vezérigazgatója azt írta, várakozásaik szerint legalább 18 hónapba telik, mire a kereslet visszatér a járvány előtti szintre.