Az EY Magyarország vezérét nevezték ki a közép-európai csoport élére

Rencz Botond, az EY Magyarország vezérigazgatója irányítja a globális tanácsadócég nyolc országot magába foglaló közép-európai csoportját 2021. január 1-jétől - adta hírül a társaság.

A bejelentés szerint új pozíciójában Rencz Botond a magyar mellett a cseh, szlovák, szlovén, horvát, bosznia-hercegovinai, szerb és montenegrói irodákat vezeti 2021-től.

A szakember 2015 óta az EY Magyarország vezérigazgatója és vezeti a cég közép-európai és magyarországi adótanácsadói részlegét. A vállalat az elmúlt években folyamatosan növekedett, kollégáinak száma mára meghaladja a 800 főt.

A regisztrált adótanácsadói és adószakértői képesítéssel is rendelkező vezető 19 éve az EY partnere. Új pozíciója mellett továbbra is ellátja a magyar EY vezérigazgatói feladatait is.