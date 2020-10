Az Ikea ráront a városokra - jönnek a kicsik

Kisebb területű, belvárosi boltokat nyitna az idén világszerte az Ikea, a svéd cég emellett a használt bútorok piacán is lép egyet előre: Svédországban nyílik az első olyan Ikea-üzlet, ahol csak használt bútorokat lehet majd kapni.

A régóta ismert tervezett lépéseket felpörgeti a Magyarországra az Örs vezér téri áruházával éppen harminc évvel ezelőtt belépő Ikea, amely az idén augusztus végén zárult pénzügyi évében világszerte 35,2 milliárd eurós bevételt ért el, a koronavírus-járvány miatt 4 százalékkal kevesebbet, mint egy évvel korábban.

A cég most további 50 új üzletet nyitna világszerte még az idén, az új üzletek pedig többségében kisebb alapterületűek lennének és a városközpontokban helyezkednének el - írja a Business Insider. Európa, Oroszország, Észak-Amerika, Ázsia és Óceánia 40 nagyvárosát veszi célba a cég, az Egyesült Államokban például olyan városokban jönnek az új Ikea-üzletek mint New York, Los Angeles és Chicago.

Kisebb üzletek, közelebb

Az óriás tervei szerint a jövőben nemcsak a megszokott nagy alapterületű üzletek jönnek, hanem kisebb boltokkal is előrukkolnak, amelyek közelebb lesznek a lakó- és munkahelyekhez, hogy még több ember számára legyenek elérhetőek.

A cégnek jelenleg 420 üzlete van 52 országban, ezek jellemzően a külvárosokban fekvő nagyobb alapterületű boltok. Bár arra jelenleg nincs pontos információ, hogy az új üzletek hogyan néznének ki, de a Financial Times szerint lesz benne például bútorkölcsönző vagy konyhatervező-stúdió is. Az új típusú belvárosi boltok ötletét már 2017-ben is felvetette a svéd vállalat.

A kisebb területű boltokkal nemcsak az Ikea kísérletezik, az amerikai Target már több ilyet is nyitott, a Macy's és a JCPenney pedig szintén hasonló modellben gondolkozik.

A belvárosi, a mostaniaknál jóval kisebb alapterületű boltok nyitása már régóta napirenden van: a svéd hátterű vállalat még 2015-ben kezdte meg a városközpontokban lévő kísérleti kis üzletek, úgynevezett pop up boltok tesztelését. Ezekben a vásárlók megnézhetik a termékeket, lakberendezőkkel beszélhetnek, rendelhetnek online, és felvehetik az online vagy üzletben leadott rendelésüket. A régión belül először ilyen üzlet Prágában nyílt. 2018-ban az Ikea azt közölte, hogy Magyarországon az online áruház felfuttatására koncentrálnak, magyarországi kis alapterületű üzlet létrehozásáról csak később születhet döntés.

A használtbútor-piacra is belépne az Ikea

Nem ez az egyetlen újdonság: ősszel nyílik az első olyan boltjuk, ahol csak használt, felújított bútorokat és fenntartható módon előállított termékeket lehet majd kapni. A bolt Svédországban, Eskilstuna városában, egy bevásárlóközpontban lesz. A ReTuna bevásárlóközpontban szintén csak újrahasznosított termékeket árulnak.

Az új áruház része az Ikea fenntarthatósági céljának, amely szerint 2030-ra összességében termékenként 70 százalékkal csökkentenék az éghajlatra gyakorolt hatásukat. Szintén 2030-ra a vállalat termékei csak megújuló forrásból származó vagy újrahasznosított anyagokból készülnek. 2017-ben az amerikai Environmental Protection Agency szerint a bútorok 9,8 millió tonnányi háztartási hulladékot jelentettek.

Magyarországon júniusban indult

A magyar leány már tavaly januárban bejelentette, hogy a régióban először a cseh és a szlovák piacon tesztelt használtbútor-szolgáltatását Magyarországon is bevezeti, de idén júniusig várni kellett a rajtra.

A bútorok második élete elnevezésű szolgáltatás lényege, hogy visszaviheti a cégnek a használt, de biztonságos és jó állapotban lévő Ikea-bútorait. A kezdeti időszakban a soroksári áruház fogadja és értékesíti majd a lakberendezési termékeket. A használt bútorokra egyéves garanciát biztosít a cég, kivéve azokra a sérülésekre, amelyek már a bútor eladásakor megtalálhatóak voltak a terméken.