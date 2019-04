Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Az Ikea sumákol a napelemekkel?

Németországban már napelemes rendszert is árul az Ikea ettől az évtől. Egy fogyasztóvédő szervezet azonban jelezte: beperli a céget, ha a reklámját, és jó néhány szerződési pontot nem tisztáz - mivel azok félrevezetőek.

A Verbraucherzentrale NRW német fogyasztóvédő szervezet szerint a napelemes rendszer reklámozása félrevezető, mert az Ikea nem tisztázta, milyen szerepe is van az otthoni napelemes rendszerek értékesítésében - írta meg a PV Magazine.

Ahogyan arról korábban a Napi.hu hírt adott, február 1.-től az Ikea Németországban Solstråle néven megkezdte a napelempaneles rendszerek értékesítését. Az egyelőre csak online rendelhető pakk jó fogadtatásban részesült, az 5 városban lefuttatott pilottal a cég hivatalosan is "nagyon elégedett" volt.

A Verbraucherzentrale NRW most azt közölte a PV Magazinnal, hogy az Ikea és a terméket illetően egyetlen partnercége - Solarcentury Microgen (Germany) GmbH. - közti munkamegosztás nem felel meg a német jogszabályoknak. A probléma az érdekvédők szerint az, hogy bár az Ikea online, saját termékekén árusítja a Solstråle modulokat, a vevők valójában a Solarcentury a cég ügyfelei lesznek, és így nem az Ikeához, hanem az utóbbi céghez kell fordulniuk a problémáikkal. Márpedig ez az "apróság" eddig valahogy kimaradt a hirdetésekből és a vásárlói dokumentumokból.

Bárki, aki úgy véli, hogy szerződése van az Ikeával, téved - mondta a magazinnak Holger Schneidewindt, a fogyasztóvédő szervezet ügyvédje. Úgy látja: a vásárlót megtévesztheti, hogy látszólag egy nagy cég nagy hálózatával és ügyfélszolgálatával szerződik a vásárlása során, de ehelyett, a Solstråle ajánlata valójában egy, az Ikeától sokkal kisebb cég ajánlata. A svéd lakberendező cég a terméket leginkább marketing célokra használja az ügyvéd szerint, mivel sem garanciális, sem ügyfélszolgálati tevékenységet nem vállal fel a napelemekkel kapcsolatosan.

A fogyasztói szervezet szerint a Solarcentury Microgen GmbH általános szerződési feltételeinek egy része ráadásul elfogadhatatlan is, ide értve az árváltozásokra vonatkozó záradékokat, a szerződésből való kilépésre illetve a szerelési garanciákra vonatkozó passzusokat. A Verbraucherzentrale NRW ezért figyelmeztette a két céget: amennyiben a hiányzó információk pótlásával nem módosítanak a reklámkampányukon május 10-ig, úgy jogi útra tereli az ügyet.

Az Ikea máris változtatott, és egyértelművé tette, hogy az ügyfelek nem vele, hanem a Solarcentury Microgennel szerződnek.

A napelemes rendszerekkel kapcsolatosan egyébként műszaki vagy minőségi problémák nem kerültek elő, a svédek továbbra is a német és az olasz piac drasztikus élénkülésével számolnak. A spanyol piacon azonban máris van konkurens: a kiskereskedelmi barkácseszközeiről és kertészeti kínálatáról ismert Leroy Merlin egyenként is megvehető napelemes paneleket, illetve sok más egyéb, megújuló energiával kapcsolatos terméket is a kínálatába tesz.