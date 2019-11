Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Az internet feltalálója szerint is fuldoklunk az álhírekben

Az internet feltalálója hivatalosan is útjára indította kezdeményezését, amelynek célja az internet jobbá tétele. A Facebook, a Google és a Microsoft is támogatja a mozgalmat, amelynek céljai között a hamis hírek, illetve a felhasználók adataival történő visszaélések visszaszorítása is szerepel.

Az internet, a World Wide Web feltalálója, Tim Berners-Lee hivatalosan is bejelentette tervét, amellyel kijavítanák az internet hibáit. A Berners-Lee által felállított World Wide Web Foundation (Világháló Alapítvány) nevű nonprofit kampánycsoport már megkapta olyan technológiai óriáscégek támogatását a "világháló szerződése" nevű kezdeményezéséhez, mint a Microsoft, a Facebook vagy a Google - írja a CNBC.com

A brit számítógéptudós először a tavalyi Web Summit nevű rendezvényen ismertette elképzelését, amely szerint meg kell változtatni a szervezetek hozzáállását az internethez. Akkor azt mondta, hogy fordulópont előtt áll az internet. A "világháló szerződés" kezdeményezés arra szólítja fel a cégeket, hogy tartsák tiszteletben a fogyasztók adatainak magánjellegét és sürgeti a kormányokat, hogy tegyék lehetővé mindenki számára a hozzáférést az internethez.

Soha nem volt még a web jótékony ereje ekkora fenyegetésnek kitéve. A gyűlöletkeltő tartalmak, a hamis hírek online terjedése azt mutatja, hogy valamit változtatni kell - mondta a CNBC-nek Adrian Lovett, az alapítvány vezérigazgatója.

Azért indítják útjára az első ilyen típusú globális akciótervet, hogy rákényszerítsék a cégeket, a kormányokat és az állampolgárokat, együttesen ismerjék fel, valamit tenni kell annak érdekében, hogy ismét jó vágányra kerüljenek a dolgok. A kezdeményezéshez csatlakozott támogatóként a DuckDuckGo, Reddit, GitHub és a Reporters Without Borders is.

A szerződés egyik fontos eleme, hogy az internetnek mindenki számára hozzáférhetőnek kell lennie. Lovett szerint annak ellenére, hogy az emberek összekapcsolásának terén hatalmas a haladás, a világ felének még mindig nincs internet hozzáférése. A szerződés kilenc alapelv köré csoportosul és összesen 76 szakaszra oszlik. Lovett szerint nem minden szervezetnek szükséges tartania magát mind a 76-hoz, azonban egy jó részük releváns mindenki számára.

Berners-Lee szerint a szerződés mintaként fog szolgálni cégek, kormányok és magánemberek számára ahhoz, hogy kell használni az internetet úgy, hogy az a jó elősegítésére szolgáljon. Az alapítvány partnereivel azon dolgozik, hogy kidolgozzon egy módszert, amellyel a szerződésben meghatározottakban történő haladást lehet mérni a jövőben.

Azt még nem lehet tudni, hogy ez a kezdeményezés mennyit fog változni, azonban a CNBC összefoglalója szerint kétségtelenül fontos pillanatban érkezett a nagy technológiai cégek számára. A Google és a Facebook világszerte egyre erősebb szabályozói nyomás alá került a tekintetben, hogy hogyan kezelik a felhasználók adatait, illetve hogy közvetítik az interneten keresztül a szolgáltatásokat.