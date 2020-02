Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Az olimpia előtt engednék az óceánba az 1,2 milliárd tonna radioaktív vizet Fukusimánál

A japán szakértői testület azt állítja, hogy minden lehetőséget megvizsgálva ez volna a legjobb megoldás.

Japán azt tervezi, hogy több mint egymillió tonna radioaktív vizet önt a fukusimai atomerőmű körzetében a tengerbe - írja az Independent. A 2011-ban bekövetkezett nukléáris baleset óta összegyűjtött, eddig is sok problémát - és még több kényszerű költséget - generáló hűtőfolyadék úgy kerülne az élővízbe, hogy az eltávolíthatatlan mérgező elemet tartalmaz.

A Tokyo Electric Power (Tepco) közel 1,2 millió tonna olyan szennyezett vizet gyűjtött össze a hűtőcső-rendszeréből és a pihentető medencékből, melyek eredetileg az üzemanygkazetták hűtését és a magolvadás megakadályozását szolgálták. A folyadék 62-féle radioaktív elemet tartalmaz, amit a katasztrófa óta elvégzett mentési munkálatok során óriási tartályokba gyűjtötték össze. De a Tepco úgy számol, hogy a továbbra is csak gyarapodó fluidmennyiség tárolásához szükséges területei két év múlva elfogynak.

A cég ugyanakkor azt állítja, hogy a gyakorlatilag deponált folyadékmennyiséget képesek megfelelően kezelni. Azt, hogy képesek eltávolítani belőle szinte az összes, emberre ártalmas radioaktív részecskét, így nem lenne olyan nagy gond, ha a tisztítás után azt további tárolás helyett beleengednék a tengerbe.

Ez az ötlet már egy ideje ismert - tavaly szeptemberben Harada Josiaki, akkori japán környezetvédelmi miniszter erről beszélt, mint az egyetlen lehetőség a probléma megoldására. "A kérdést a kormány meg fogja vitatni, de a végső döntés előtt megvárják egy szakértői bizottság jelentését" - mondta a politikus. Akinek mondandóját azonban órákkal később Japán új politikai csillaga, Shinjiro Koizumi - a korábbi népszerű liberális párti miniszterelnök, Junichiro Koizumi fia - egyszerűen annulálta. Koizumi akkor kijentette: erről a megoldásról szó sem lehet!

(A Reuters később azt a beszédét emelte ki, melyben azt ecsetelte az ENSZ-ben, hogy vonzóvá és szórakoztatóvá kell tenni a klímaváltozás elleni harcot, mert így mobilizálni lehet majd a fiatalokat (és rajtuk keresztül a ma még szénre támaszkodó Japánt) az alacsonyabb szén-dioxid-kibocsátású jövő felé.) Nos, a japán szakértők szerint Fukusima számára mégis az lenne a legjobb megoldás, ha a tengervíz higító képességére bízzák a felgyülemlett folyadék sorsát.

A legfőbb gond a szakértői magyarázattal azonban az - írja az Independent - hogy a tríciumot éppenséggel a jelzett folyamat során nem lehet kiszűrni a szennyezett vízből. Nincs bevált módszer a trícium teljes kiválasztására. Szakértők szerint ha ennek szintje alacsony, és a kibocsátás mennyisége sem óriási, akkor ez nem igazán jelent problémát. A kérdés az, hogy hol húzható meg a határ.



Getty Images Nukleáris hulladék kezelése - Fukusima, 2019

A japán gazdasági és ipari minisztériumért dolgozó szakértői testület mindenesetre most arra a következtetésre jutott, hogy a többi javaslat megvizsgálása után a legjobb megoldás a víz tengerbe engedése. Az egyetlen lehetséges alternatív megoldás a víz elpárolgásának hagyása volt. A minisztérium azzal érvel, hogy az élővízbe ürítés azért biztonságosabb minden más verziónál, mert e "kibocsátás" útja kiszámítható, könnyebb belőle mintát venni és azt ellenőrizni. A japán állami szakértők szerint ez alig különbözik attól a világszerte bevett, normál működésű atomerőművi gyakorlattól, amikor e rendszerekből a tengerekbe engedik a tríciumot tartalmazó vizet.

A helyi halászok és a lakosság azonban attól tart, hogy ez a megoldás egészségügyi következményekkel jár majd, valamint károsíthatja a térség megmaradt mezőgazdaságát. Az biztos, hogy a szomszédos Dél-Korea továbbra is tiltja a japán tengeri étel importját, és a tokiói kormány kármentesítő lépései miatt igen feszült a két ország viszonya. De ha a most bejelentett megoldást valóban alkalmazni fogják, az a lap szerint hatással lesz majd a 2020-as tokiói olimpiai játékokra is. Több versenyszámot ugyanis kevesebb mint 60 kilométerre rendeznek majd meg Fukusimától.