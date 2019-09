Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Azonnal bezárják az emblematikus atomerőművet

Miután a Pennsylvania állam nem támogatja tovább az atomerőművi áramtermelést, kiderült, hogy nem éri meg tovább működtetni a 45 éve bekapcsolt reaktort.

Az Egyesült Államok legrosszabb hírű - és e hírre rá is szolgáló - Three Mile Island atomerőművet azonnali hatállyal bezárják - írja a Citynews1130. A kereskedelmi reaktorok az az erőművet üzemeltető Exelon Corp. tisztviselői szerint helyi idő szerint délben lekapcsolják a hálózatról, és az abbahagyja a villamosenergia termelést. A chicagói központú energiacég még májusban hozott döntést arról, hogy miután nem várható pénzügyi mentőöv Pennsylvania államtól, befejezik a termelést.

A nukleáris erőmű Pennsylvania állam fővárosa (Harrisburg) közelében, a Susquehanna folyó mellett épült az 1970-es évek elején. Első blokkját még 1974-ben kapcsolták be, de a reaktor 2034-ig működési engedéllyel rendelkezik. Az Exelon azonban most azt állítja, hogy a mai versenypiacon a nukleáris üzem már csak veszteségesen volna működtethető.

A Three Mile Island az 1979-es balesettel írta be magát a történelembe, melynek során az alig néhány hónappal korábban átadott 2. számú reaktor részlegesen leolvadt. Később kiderült, hogy egy tervezési hiba és emberi mulasztás (nem megfelelő karbantartási munkálatok) miatt a reaktor bizonyos részeiben megszűnt a hűtés, illetve jelentős nyomás- és hőmérséklet-növekedés következett be.

Csernobilig ez volt a legsúlyosabb atomerőművi baleset. Az Egyesült Államokban a Three Miles Island esete óta nem javasolt az atomerőmű építés - és máig nincs olyan nukleáris termelőberuházás, amit azóta sikeresen befejeztek volna.