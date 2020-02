Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Baj van a Nissanokkal - több modellt visszahívnak fékhiba miatt

A Nissan globálisan visszahív mintegy 1,5 millió autót, mert a gépjárművekbe épített vészfék-asszisztens bizonyos vezetési helyzetekben fölöslegesen bekapcsolhat - tudatta a német autóklub, az ADAC. Németországban ez legalább 94 ezer autót érinthet.

A német szövetségi közúti közlekedési hatóság (KBA) szerint egyes Nissan modelleknél egy szoftverhiba okozhatja a nem kívánt fékezést bizonyos vezetési helyzetekben. A kfz-rueckrufe.de bolg szerint a nemkívánatos fékezés például kereszteződésekben és gyengébben megvilágított helyeken (például parkolók, hidak) fordul elő - olvasható az ADAC honlapján.

A modellek, amelyeket érintheti a probléma a - Magyarországon is kedvelt - Quashquait, Micrát, X-Trailt és Leafet érintheti, ezekből Németországban összesen mintegy 94 ezer fut az utakon.

Az ADAC szerint a 2016. november 8. és a 2019. június 5. között gyártott személyautókat Németországban az úgynevezett IEB-rendszer szoftverfrissítésre hívják vissza. A Nissan hangsúlyozza, hogy ez egy önkéntes visszahívás, amelyet a KBA-val közösen fognak kivitelezni.

A Nissan mögött egyébként is vészterhes hónapok állnak: tavaly, év közepén azért indított vizsgálatot az amerikai autópálya-felügyelet, az NHTSA, mert a Nissan Rogue modelljenél többször is előfordult, hogy az automata vészfék figyelmeztetés nélkül bekapcsolt, de az USA-ban a japán márka mintegy 394 ezer autóját - köztük Maxima szedánokat, az Infiniti QX60 modellek egy részét, a Muranót, vagy a Pathfinder SUV-k egy részét - azért is vissza kellett hívni, mert a fékfolyadék kifolyhatott a rendszerből, amely potenciálisan tüzet okozhatott. Japánban pedig fék-, sebességmérő-, és stabilitáshibák miatt hívtak vissza autókat az 2018 végén.