Győztek a svájcifrank-hitelesek a bankokkal szemben Horvátországban

Véget ért a devizahiteles perek többsége Horvátországban. Hét bank közül hat eláll attól, hogy tovább perelje az államot a devizahitelek átváltásával kapcsolatos veszteségeik miatt.

A horvát alkotmánybíróság elutasította hét horvátországi bank keresetét a svájci frank alapú jelzáloghitelek ügyében, és helyben hagyta a legfelsőbb bíróság döntését, miszerint a pénzintézetek tisztességtelenül alkalmazták az árfolyamzáradékot, és egyoldalúan megváltoztatták a kamatokat, aminek következtében megnőtt a hitelfelvevők törlesztőrészlete - írja az Euronews.

A horvát frankhitelesek még 2012-ben indítottak csoportos keresetet a bankok ellen. Képviselőjük (Franak Egyesület) szerint "akik már átváltották hiteleiket, azoknak még várniuk kell az uniós bíróság döntésére. Viszont az a 70 ezer ember, aki nem váltotta át hitelét, és már törlesztette, az visszaperelheti a kölcsöne 50-80 százalékát."

A Horvát Bankszövetség igazgatója úgy véli, "az alkotmánybíróság döntése több ponton sérti a bankok alkotmányos jogait, és még vizsgálják a rendelkezésükre álló egyéb jogi eszközöket."

Az OTP is eláll a pertől

A horvát pénzügyminiszter szerint a hét bank közül hattal megállapodtak, hogy elállnak a nemzetközi választott bíróságon kezdeményezett eljárásoktól. A bankok között ott van az OTP is, amely tavaly ősszel perelte be Horvátországot a Beruházási Viták Rendezésének Nemzetközi Központjánál (ICSID) ezügyben. Most az OTP is eláll a pertől. Az Addiko Bankkal és a Splitksa Banka volt tulajdonosával, a Societe Generallal viszont még folynak a tárgyalások.

A frankhitelesek érdekvédelmi szervezete a fogyasztók egyesületével közösen még 2011-ben emelt kollektív vádat a Zagrebacka Banka, a Privredna Banka, az Erste Group Bank AG, a Raiffeisen Bank International AG, az Addiko Banka, az OTP Horvátország, a Splitska Banka (jelenleg az OTP tulajdona) és Sberbank ellen, amiért 2004 és 2008 között nem tájékoztatták ügyfeleiket az ilyen devizahitelek magas kockázatáról - írta a Mandiner.

Egy évvel később megszületett az első ítélet a zágrábi kereskedelmi bíróságon a svájci frank alapú jelzáloghitelt semmissé nyilvánításáról, amelyet számos per követett, több kimenetellel, a bíróságok több szintjén. A pénzintézetek a legfelsőbb bíróság és a legfelsőbb kereskedelmi bíróság 2019-es ítélete ellen adtak be keresetet az alkotmánybíróságon, amelyet most elutasított a taláros testület.

A frankhitelesek érdekvédelmi szervezete szerdai közleménye szerint a mostani döntéssel véget ért a tíz éve tartó jogi harc. Minden svájci frank alapú hitelesnek megkérdőjelezhetetlen jogalapja van most ahhoz, hogy magánúton kártérítésért perelje a bankokat tisztességtelen üzleti tevékenységük miatt.

A bankok azon veszteségeik miatt fordultak a bíróságokhoz, amelyeket a horvát jogi szabályozások okoztak, és amelyek 2015-ben kötelezően előírták, hogy a svájci frankban, vagy svájci frank alapon felvett lakossági hitelek adósainak kérelmére a horvát bankok kötelesek az adott lakossági hitelek devizanemét euróra vagy euró alapúra átváltani a folyósításkori árfolyamon és kamatozással.