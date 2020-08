Bekapcsolt az óriási banánérlelő

Az ausztrál Coles szupermarketlánc 43 millió dollárt költött arra, hogy új érlelőberendezés-rendszert építsen Melbourne-ben. A 43 millió dolláros beruházás egyik technológiai alaptétele egy jelentős méretű napelemes erőmű - amit az épület tetejére installáltak.

Amikor a Coles úgy döntött, hogy az észak-Queenslandi gyümölcsöket érdemes volna úgy a piacon teríteni, hogy egy korszerű érlelőüzemet iktat be a termelő és a melbourne-i vásárló közé, a cég az egyik legfontosabb kritériumnak az energiahatékonyságot adta meg. Innen csak egy lépés, hogy az üvegházhatású gázok kibocsátásának és az élelmiszer-pazarlásnak egy 600 kW-os napelemes rendszer legyen a kulcsa.

A több mint százezer alkalmazottat foglalkoztató Coles - mely a rivális Woolworths-szal együtt az ausztrál szupermarket piacnak több mint 80 százalékát fedi le - az új truganina-i érlelőüzemben így döntött úgy, hogy a Beacon Energy Solutions megbízásával 1.790 darab napelemből álló erőművet is épít. Truganina, az amúgy alig 20 ezres lélekszámú település 22 kilométerre van Melbourne-től, így az érlelő, ami banánt, avokádót és mangót fogad, elsősorban az ötmilliós nagyváros (illetve: Victoria állam és Dél-Ausztrália 270 szupermarketébe járók) fogyasztási igényeit fogja majd kielégíteni.

A helyi hírek szerint évente 350 millió gyümölcs érlelésére képes, 7280 négyzetméteres reverzibilis légáramlás-érési technológiát alkalmaz, aminek köszönhetően 70 százalékkal jobb energiahatékonysági mutatói vannak, mint a hagyományos (ún. tarped) érési rendszereknek, ráadásul a gyümölcsöket tágabb időhatárok között lehet, a fogyasztási szükségletek szerint érlelni, így javítva a gyümölcsök eltarthatóságát - és csökkentve a hulladékmennyiséget.

Az új érlelőnek energetikailag a napelemek csak egy fontos pontját jelentik. Az üzem ötcsillagos Green Star minősítést is kapott, ami azt jelenti, hogy a napelemek mellett számos fenntarthatósági paraméternek meg kellett felelnie. Például az esővíz újrahasznosítását is biztosítania kell: a beépített tartályok együttes kapacitása százezer liter.

Ha a 600 kW-os napelemes rendszer nem is tűnik túl soknak, az általa megtermelt villamos energia (mely 86 átlagos fogyasztású ausztrál háztartás energiaigényét fedezhetné) egészét hasznosítja majd. A Coles az elmúlt 12 hónapban igazán beleszeretett a napenergiába - legalább is erre utal, hogy ilyen megoldást telepített 39 szupermarketébe, ráadásul Új-Dél-Walesben három új napelemes erőmű termelésének jelentős részét is lekötötte már a cég.