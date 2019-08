Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Bekeményít a Lidl, katasztrófa a kiskereskedelemben

A Lidl tudatosan készíti fel brit beszállítóit az esetleges megállapodás nélküli brexit utáni helyzetre, amikor egyik napról a másikra jelentős vámot kell fizetniük a termékeik EU-ba juttatása után. Eközben az Egyesült Államokban tovább folytatódik a kiskereskedelem "apokalipszise".

A Lidl írországi érdekeltsége emlékeztette brit beszállítóit, hogy importvámokat kell majd fizetniük az EU-ba kerülő termékeik iránt a brexit után - tudósított a BBC.

Jelenleg mindkét ország az Európai Unió tagja, így kereskedelmükben nem kell vámokkal számolniuk. A szupermarketlánc beszámolója szerint workshopokat tartanak beszállítóinak, hogy garantálják felkészülésüket az új helyzetre, amennyiben az Egyesült Királyság válási megállapodás nélkül lépne ki az EU-ból leghamarabb október 31-én.

Több mint két éve dolgozunk együtt külső tanácsadók bevonásával azon, hogy felkészüljünk a brexitre, és ezzel egyidejűleg azon is, hogy a beszállítóink is készen álljanak erre - idézte a brit sajtóorgánum az áruházlánc közleményét. Minden Lidl-szerződés tartalmazza az úgynevezett DDP-t (Delivered Duty Paid), ami arról rendelkezik, hogy a szállítási költségek, beleértve ebbe az EU-ba exportálással járó vámokat is a beszállítókat terhelik.

Jókora vámok

A Kereskedelmi világszervezet (WTO) szabályai szerint a megállapodás nélküli brexit esetén az uniós, illetve a brit vámok automatikusan életbe lépnek. Az élelmiszerekre rakódó EU-s tarifák magasak és bonyolultak. Egyes marhahúsfajták esetén például 100 kilogrammonként 12,8 százalék plusz 265 euróval kell számolniuk a szállítóknak és a kereskedőknek az unión kívülről érkező árukkal kapcsolatban. A tejtermékek esetnén az átlagos tarifa 35 százalék.

A beszállítók arról számoltak be a brit sajtónak, hogy nem csupán a Lidl hárítja rájuk a vámfizetés költségeit, hanem más áruházláncok is hasonló politikát folytatnak. A kiskereskedelmet ismerő források szerint az áruházláncok úgy látják, hogy a magas kiadásokat nem minden beszállítójuk tudja vállalni.

Boris Johnson brit miniszterelnök ugyan arról beszél, hogy az ország a vezetése alatt október végén válási megállapodással vagy anélkül, de mindenképpen elhagyja az EU-t, és az ezzel járó sokkot a vámok csökkentésével enyhítik majd, ám az EU-s export hirtelen életbe lépő tarifáira nincs befolyása a brit kormánynak és parlamentnek.

Folytatódik a kiskereskedelem "apokalipszise"

Lehúzza a rolót összes áruházában a plus-size testalkatú hölgyeknek kínált ruhadarabokat árusító amerikai Avenue Stores LLC - adta hírül a Business Insider, amely szerint ez azt jelenti, hogy folytatódik a hagyományos kiskereskedelem idei vészterhes leépülése az Egyesült Államokban. A cég 222 boltját zárja be 33 amerikai államban. Öröm a vásárlóknak az ürömben, hogy a kétségbeesett lépést gigantikus végkiárusítással kötik egybe: minden terméket 30-50 százalékos diszkonttal árulnak az utolsó utáni napokban.

Az Avenue bejelentését megelőzően több mint 8000 amerikai áruház bezárását jelentették be a kiskereskedelmi cégek 2019-ben bő fél év alatt - gyűjtötte össze az adatokat a hírportál. A Charlotte Russe ruházati hálózat, a Family Dollar diszkontlánc és a női ruhákat és kiegészítőket áruló Chico's például márciusban 24 óra alatt adta hírül, hogy becsuknak összesen 1100 üzletet. A legnagyobb számmal, 2500 bolt bezárásával a Paylless ShoeSource cipőáruházlánc járult hozzá a leépítésekhez, de még az olyan óriások is részesei az "apokalipszisnek", mint a Walmart, amely 17 hipermarketjére tett lakatott Észak-Amerikában.