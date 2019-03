Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Betilthatják a legolcsóbb iPhone-t

Betilthatják az iPhone 7 és 7 Plus forgalmazását egy szabadalmi vita miatt - írja az Index.

Szász Péter , 2019. március 27. szerda, 11:46 Fotó: Getty Images - Zhang Peng

Két éve tart a világ legnagyobb chipgyártója, a Qualcomm és az Apple között jogi csata és a két cég nagyjából nyolcvan ügyben vitatkozik egymással - olvasható a portálon.

Kedden két ügyben is döntött a bíróság az egyikben az Apple, a másikban pedig a Qualcomm javára: az Egyesült Államok Nemzetközi Kereskedelmi Bizottsága (ITC) kedden érvénytelenítette a Qualcomm szabadalmát egy energiafogyasztást csökkentő funkcióval kapcsolatban, ám ugyanazon a napon egy másik ügyben a bíróság úgy döntött, hogy a Qualcommnak egy másik szabadalma alapján megtiltható bizonyos régebbi iPhone modellek eladása.

A végső döntésre júliusig várni kell. Az egyik kereset az iPhone 7 és 7 Plus mobilokat érintette, amelyek bár több éves modellek, még most is kaphatók, és ezáltal több milliárd dollártól eshet el az Apple, ha betiltják azok forgalmazását.

Az iPhone 7 jelenleg az Apple belépő telefonja a 32 gigás változat 180 ezer forintért elérhető, de egyes viszonteladóknál ennél is kevesebbet kérhetnek érte.