Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Bezzeg a cseh járműgyártás virágzik

A legendás cseh Tátra teherautógyár kiváló üzleteket köt a nemzetközi piacon, miközben hazai vevői sem lettek hűtlenek hozzá. Katonai megrendelések hozzák a zsíros profitot a cégnek.

A Tatra Truck teherautógyár 328 katonai járművekhez használatos alváz szállításáról állapodott meg Jordániával, amely egymilliárd cseh koronát (12,4 milliárd forint, egy focistadion ára), hogy a legendás "csehszlovák" cég konyhájára - derült ki a Radio Praha beszámolójából. A koprivnicei vállalat beszámolója szerint ez az idei legnagyobb értékű üzletkötésük.

A Tatra Force 4x4-es modelljének módosított változatát szállítja, amelyre egy helyi partner épít a katonaság különböző igényeinek megfelelő felépítményeket. A cseh vállalat az elmúlt évben 150 alvázat szállított a közel-keleti országba és ottani cégekkel együttműködésben futóműveket fejleszt. Az utóbbihoz kapcsolódóan további megrendeléseket remélnek.

A Tatra az elmúlt hónapokban arról számolt be, hogy 56 teherautó-alvázat szállít Brazíliába, 29-et pedig Törökországba a hadseregnek. Emellett 12 tűzoltót adtak el Izraelben. A hazai piac is jól muzsikál: a prágai védelmi minisztérium 31 nehéz teherautót rendelt félmilliárd koronáért és úgy tűnik, hogy a cég részt vesz 62 Titus típusú felfegyverzett katonai jármű gyártásában is. A Tatra, amely ezer embernek ad munkát, 790 járművet gyártott tavaly.