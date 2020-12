"Budapest kulcsszereplő napi kétezer milliárd dollár mozgatásában"

Magyarország kirívóan fontos szereplője a Citibank nemzetközi pénzintézeti hálózatának, ahol a nemzetközi nagybank is a kormányzatnak megfelelő gazdasági visszaesését vár 2020-ban. A Napi.hu Veronika Spanarova, a pénzintézet magyar üzletágának újonnan kinevezett vezetőjét kérdezte a várakozásokról, a hitelezési lehetőségekről, és arról, hogy milyen hatása lesz a bankszektorban a hitelmoratórium lejártának.

- A magyar kormány jelenleg 6,4 százalékos zsugorodást vár a gazdaságban idén éves viszonylatban. A Citibank számításai szerint mi várható?

- Lényegében a mi előrejelzéseink is megegyeznek ezzel, idén 6,3 százalékos visszaesést várunk, amit 2021-ben egy körülbelül 4 százalékos visszapattanás követhet. Ugyanakkor számos tényezőre kell figyelni és nagyon sok a bizonytalanság. A bizalmi mutatók, csakúgy mint az általános üzleti hangulat összességében javultak a nyáron, de a negyedik negyedévvel kapcsolatban azért már vannak kétségek. Nagy figyelemmel kísérjük, hogy mi történik Magyarország külpiacain, lévén ez egy nyitott gazdaság, így sok minden függ attól, hogy mi történik például Németországban és más európai piacokon. Összességében nagyon sok múlik azon, hogy mikor lesz elérhető a koronavírus-vakcina.

- Ön szerint lehet még reménykedni egy gyors gazdasági felpattanásban, vagy egy elhúzódó folyamattal kell számolni? A grafikon V alakú lesz, vagy másmilyen?

- Fokozatos javulással számolunk, nagy vonalakban, összhangban azzal, amit a kormány előrevetít. Várhatóan a negyedik negyedév további visszaesést hoz, olyannyira, hogy a koronavírus megjelenését megelőző gazdasági teljesítmény csak valamikor 2021. végére térhet vissza.

- A Citi a globális bankpiac egyik legnagyobb tényezője, négy éve Magyarországon mégis kiszállt a lakossági üzletágból, amit az Erste Banknak értékesített. Jelenleg mik a működésének a fő célpontjai az országban?

- A Citibank 1985. óta működik Magyarországon, 2005-ben szolgáltatóközpontot nyitottunk, ahonnan technológiai, működési, pénzügyi, humánerőforrás és kockázatmenedzselési területeken nyújtunk globális viszonylatban fontos szolgáltatásokat a csoport tagjai számára, és Magyarországon működik az egyike a három nemzetközi kiberbiztonsági központunknak is.

A Citi a Forbes-500 cégei 80 százalékának nyújt szolgáltatást, napi szinten kétezer milliárd dollárt mozgatunk a rendszereinkben, ebben Budapest nemzetközi szinten is kulcsszerepet tölt be. Több mint 2300 embert foglalkoztatunk, úgyhogy a cég nagyon is elkötelezett a magyar piac iránt. Olyannyira, hogy idén az első félévben 50 százalékkal több dolgozót vettünk fel, mint 2019-ben, és továbbra is keressük az új munkatársakat, természetesen a járvány miatt szükségessé vált szigorú egészségügyi előírások betartása mellett.

- Miután a bank fókusza véglegesen a vállalati szegmens, milyen célokat fogalmaznak meg? A Citi a meglévő ügyfelei ellátására koncentrál, vagy van lehetőség új ügyfelek szerzésére is?

- A Citi számára mindig is fontos volt a vállalati szektor, ebben nem történt változás. Az ügyfélkörünk részei multinacionális cégek, amelyeknek van magyar érintettsége, csakúgy, mint helyi vállalatok, amelyek bővülnének és belépnének a tengerentúli piacokra. Ezeknek a cégeknek a finanszírozáson túl biztosítjuk mindazt a tanácsadást is, amire szükségük lehet. Ügyfélkörünk leginkább nagyvállalatokból áll, de szolgáltatunk digitális iparágakban működő vállalatoknak és innovatív cégeknek, amelyek külföldre terjesztenék ki működésüket a magyar piacról.

- A Citi üzleti stratégiáját, a vállalati fókuszt jelenleg mennyiben érintik a válságra bevezetett támogatott programok, mint a Magyar Nemzeti Bank újabb növekedési hitelprogramja?

- A növekedés és a bővülés mindig prioritás, ennek megfelelően minden opciót megvizsgálunk, ami az ügyfeleink érdekeit szolgálhatja. Részt is veszünk ezekben a programokban. A hitelezés azonban csak az egyik szolgáltatásunk, ennél sokkal többet tud nyújtani a Citi. Közel 100 országban vagyunk jelen, 140 fizetőnemben tudunk tranzakciókat bonyolítani. Ezen országok mindegyikében tudunk számlát nyitni, anélkül, hogy az ügyfelünknek oda kellene utaznia Magyarországról. A digitális megoldásaink, mint a virtuális fizetési kártyák vagy a több applikáció összefonódását segítő platformjaink (API) felhasználhatók ügyfeleink számára, hogy hatékony saját fizetési rendszert alakítsanak ki és optimalizálhassák a pénzforgalmi számláikat (cash pool).

- Magyarország hitelmoratóriumot vezetett be, mint a vírusválság megoldását támogató egyik intézkedést. A Citi ügyfelei közül hányan veszik ezt igénybe?

- A Citi ügyfélköréből nagyjából 30 százalék vette igénybe a moratóriumot. Ki kell emelni, hogy Magyarország volt az első ország, amely ilyen lépést tett a régióban, ráadásul másként mint a térség többi országa. A magyar megoldás egy általános moratórium, aminél arról kell nyilatkozni, ha valaki ki akar maradni, miközben Szlovákiában például pont fordítva csinálták.

- Ön szerint melyik a jobb megközelítés?

- Nagyon piacfüggő. Azzal teljesen egyetértek, hogy Magyarországon a moratórium szabályainak változásával célzottá teszik majd ezt az intézkedést, azokra a vállalatokra, amelyek erre leginkább rászorulnak. Most még korai megítélni, hogy a mi ügyfélkörünkből hányan felelnek majd meg a módosított feltételeknek, vagy hányan akarják igénybe venni, hiszen több jogi kitétel még tisztázásra vár.

- Ha véget ér a moratórium, ön számít a nemteljesítő hitelek megugrására?

- Biztosan lesz növekedés, de nem kiugró növekedés. Minden a gazdaság teljesítményén múlik, nem magán a moratóriumon, ami egyébként egy indokolt döntés. Enélkül sokkal több bedőlés lenne. A magyar piac nagyon versenyképes, stabil és a bankszektor továbbra is erős bázisa lesz a gazdaságnak.