Három ember mehet az Aldihoz, egy feltétellel

Minőségellenőröket alkalmazna a brit Aldi: az új munkatársak feladata a húsvéti ünnepekre készült csokitojások tesztelése és értékelés lesz. Nem ez az első alkalom, hogy szokatlan feladatokra toboroz munkatársakat a cég: kerestek már gyerekeket játéktesztelőnek, illetve borrajongókat is az Aldi borkínálatának értékelésére.

Három különleges ellenőrt keres a brit Aldi: a munkához elengedhetetlen, hogy a jelentkezők szeressék az édességet. Az új munkatársaknak a húsvétra piacra dobott csokoládé tojásokat kell tesztelniük az ünnepekig - írja a brit Metro.

A kóstolás mellett az értékelés is a feladatok közé tartozik. A visszajelzéseiket ugyanis az Aldi beszerzési osztálya is figyelembe veszi majd, amikor a jövő évi húsvéti édességkínálatot tervezik meg.



Szűk határidő vár a sikeres tesztelőkre



Jelentkezni egy videóval lehet, amelyben el kell magyaráznia az érdeklődőnek, miért szeretné ezt a munkát és a kedvenc aldis csokijukat is be kell mutatniuk. A sikeres jelentkezők március 22-ével kapják meg az első adag - tíz darab - tesztcsokit, ezekből öt darabot videós formátumban kell értékelni. A munkatársak szűk határidők várnak: az első értékelések pedig március 29-e után lesznek nyilvánosak.



Az Aldi húsvéti édességei azonban nem csak a tesztelők miatt lesznek különlegesek: ahogy azt a Buksza (a Napi.hu szerkesztőségi blogja) megírta, jön ugyanis a lapos aljú, szögletes tojás. Összesen 2 millió darab műanyagtól szabadítja meg a húsvéti ünnepekre készült édességeit a cég: a lapos aljú tojások esetében például a belső műanyag csomagolást lehet megspórolni, hiszen nem dőlnek el a tojások.



Bortesztelők és játékokat értékelő gyerekek



Nem ez az Aldi első olyan akciója, amikor a vásárlókat vonják be a termékek értékelésébe. 2020 tavaszán amatőr bortesztelőket várt a boltlánc: a szerencsés kiválasztottaknak az volt a feladata, hogy megkóstolja és értékelje a legújabb borokat. Az Aldi borklubja háromhavonta választ harminc borrajongót a tagjai közé, akik először kapnak információt az új borokról és ezekből hat hét alatt három üveget küldenek el a kiválasztottaknak. A borokat Twitteren kell értékelni.



A borrajongók mellett a gyerekeket is "munkára fogta" a boltlánc, korábban ugyanis játéktesztelőket keresett. A gyerekeknek az áruházláncban kapható játékokat kellett kipróbálniuk és értékelniük. A szokatlan munkaerő fizetést is kapott: a kiválasztottak egy évre elegendő játékkal térhettek haza. A jelentkezéshez szükséges videóban a kedvenc játékukat kellett először értékelnie a jövő szakembereinek.