Megérkezett a jövő boltja: fizessen az arcával, felejtse el a kasszát!

A pénztárat kikerülve lehet távozni az Amazon új londoni üzletéből. A polcról levett termékeket és az emberek mozgását különböző szenzorok és mesterséges intelligencia figyeli. Oroszországban is bevezették egy olyan rendszert, amelyben a vevő az "arcával fizet", azaz kártyát vagy a mobiltelefont arcfelismerés helyettesíti.

Megnyílt az első pénztár nélküli Amazon Fresh üzlet Londonban, az online áruházáról ismert cég fizikai boltjába az Amazon-fiókkal rendelkezők mehetnek be a vállalat applikációjával, és ezen keresztül megy a fizetés is - írja a brit Guardian.

A vásárlás során könnyebbség, hogy a termékeket nem kell leolvasni, "beszkennelni", a polcokon lévő érzékelők ugyanis pontosan "látják", milyen termékeket tesznek a vásárlók a kosárba, míg az emberek mozgását az üzletben és a kiválasztott termékeket különböző szenzorokkal és mesterséges intelligenciával támogatott megoldásokkal figyelik. A vásárlás összegét pedig automatikusan levonják az illető Amazon-profiljából, amikor elhagyja az üzletet.

Jönnek a saját márkás termékek

Annak ellenére, hogy a bolt majdnem teljesen automata, az üzletnek 30 alkalmazottja lesz és öt fő mindig a helyszínen tartózkodik majd. Ők pakolják meg árukkal a polcokat, készítik az ételeket és segítenek, ha probléma adódna.

A londoni üzletben nagyjából 10 ezer termék érhető el, az ismert márkák mellett debütál az Amazon saját márkás termékcsaládja is, a By Amazon, amely például kenyeret, tejet, pizzát és süteményeket árul. Az Amazon Fresh üzletében fel lehet venni vagy éppen le is lehet adni az Amazonon megrendelt termékeket, de önkiszolgálós kávégépek is helyet kapnak.

A 45 éves Carl Knibbs az elsők között próbálta ki az üzletet, szerinte furcsa érzés volt, hogy a végén nem kellett fizetnie a kasszánál. Clive Black, a Shore Capital elemzője a Guardiannek azt mondta, az Amazon már 20 hasonló boltot működtet az amerikai piacon, az Egyesült Királyságban pedig első körben 30 egységet nyitna.

Jönnek az okos bevásárlókocsik

A kasszák nélküli boltokat egyre több cég teszteli, és több helyen okos bevásárlókocsikkal oldanák meg a fizetést. Az USA egyik nagy élelmiszerlánca, a Kroger például olyan csúcstechnológiás bevásárlókocsikkal kísérletezik, amelyek segítségével a vásárlók az üzletben válogatva, folyamatosan szkennelhetik be a termékeket. A kocsiban egy mini mérleg is van, illetve egy kijelző, amelyen különböző termékeket ajánlanak. Például, ha valaki berakott egy csomag tésztát a kosárba, akkor megjelenik a hozzá való tésztaszósz. A vásárlás befejezése után a kocsin a fizetést is meg lehet oldani, ami a sikeres tranzakció után zöld jelzést ad, és el lehet hagyni a boltot.

Hasonló kocsikat tesztel az Amazon is az Egyesült Államokban: a Dash Cart nevű bevásárlókocsik jelenleg nyolc Amazon Fresh-üzletben érhetőek el. Ezek érzékelők és számítógépes algoritmusok segítségével automatikusan azonosítják a kosárba helyezett termékeket. A vásárlók egy speciális sávon keresztül távoznak az üzletből, amely azonosítja a kosarat és az végösszeget a vásárló Amazon-fiókjához tartozó bankkártyára terheli.

Fizessen az arcával!

A kasszáknak Oroszországban is "hadat üzentek". Az oroszországi X5-csoport, az ország legnagyobb élelmiszer-kiskereskedője, a Pjátjorocska áruházak és a Perekrjosztok szupermarketek üzemeltetője elindította arcfelismerésen alapuló fizetési rendszerét - írta a Moscow Times. Az újdonságot a Visa fizetési rendszerrel és az orosz állami Szberbankkal együttműködve hozták létre. Az utóbbi az elmúlt időszakban egyre inkább komplex technológiai céggé fejlődik.

A szolgáltatás először 52 Perekjosztok üzletben lesz elérhető, de már március végére 150-re növekszik az elfogadóhelyek száma. Április végéig 30 Pjátjorocska-bolt csatlakozik ezekhez és az év végére összesen 3000 üzletben vezetik be Oroszország-szerte. A szolgáltatás azoknak a Szberbank-ügyfeleknek lesz elérhető, akik élnek a lehetőséggel, hogy összekapcsolják arcmásuk rögzítését számlájukkal. A fejlesztők letették a főesküt, ahogy a 3D-s kamerával működő rendszer éppen olyan megbízható, mint bármely más fizetési megoldás.

A fiatalabb vevők nagy örömmel üdvözölték a lehetőséget, amiben 21. századi dolgot látnak. Ugyanakkor civil szervezetek aggódnak, amiatt, hogy Oroszországban óriási tempóban nő az arcfelismerő rendszerek használata. Moszkvában például a járvány szabályszegőit szűrték ilyen megoldással, hogy tudják, hova kell küldeni a bírságcsekket. A Roszkomszvoboda civil szervezet, amely a digitális biztonsággal foglalkozik, tavaly kampányt indított az arcfelismerés használata ellen a hatósági visszaélések és az adatszivárgás lehetősége miatt.