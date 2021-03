Beindult az Ikea nagy terve

Bár kevés konkrétum látszik a legújabb ikeás projektből, azért az kiderül, hogy a lakások után komplett városok életét alakítaná át a bútorcég. A munkát már el is kezdték a "mintavárosban".

Az Ikea kilépett az áruházak világából és egy egész várossal indított el egy együttműködést: a H22 néven futó projekt keretében Helsingborg, Svédország déli részén fekvő tengerparti város életét könnyítenék meg és egyben feltárnák az urbanizáció, a modern városi élet jelentette kihívásokat.

A projekt weboldaláról kevés konkrét lépés derül ki, inkább csak körvonalazzák, hogy miről is van szó. Az Ikea azt írja, hogy bár a városiasodásnak számos pozitív oldala is van, együtt járhat olyan kihívásokkal is mint a szegregáció, a társadalmi egyenlőtlenségek és a különböző fenntarthatósági kérdések.

Az Ikea többek között arra kíváncsi, hogy milyenek lesznek a jövőben a megfizethető otthonok, mit osztanának meg egymással az emberek és mihez ragaszkodnak, hogyan tudják csökkenteni az ökológiai lábnyomukat, illetve, hogyan vásárolnak és milyen logisztikai megoldásokra lesz szükség a jövőben.

Svéd város lett az Ikea kísérleti laborja

Az Ikea kísérletében résztvevő Helsingborgot egyébként Európa egyik leginnovatívabb városának választotta az Európai Bizottság. Az amerikai Forbes cikke szerint a város különböző ötleteket dolgoz majd ki, amelyeket a lakóktól, az Ikeától és a különböző partnerektől gyűjtenek be, május 30-tól július 3-ig pedig egy expót is rendeznek, ahol bemutatják az eredményeket.

Marcus Engman, az Ikea-áruházakat üzemeltető Ingka Group kreatív igazgatója elmondta, hogy 2022-re valós megoldásokat szeretnének bemutatni a fenntartható városok számára, amelyek megfizethetőek, és praktikusak az emberek, a környezet és a társadalom számára egyaránt.

Ilyen lehet a jövő városa

A H22 projekt három területen fókuszál a fenntarthatóságra: az Ikea-áruházakban megszokott részlegek itt termékek helyett innovatív ötleteket dolgoznak ki. A "kert" célja a városi gazdálkodás népszerűsítése, a terményeket pedig a "piac" és a "konyha" használja majd fel. A város kikötője lesz az innovációk központja, ahol a kiskereskedelem és a gyártás jövőjét járják körül, a lakók pedig interaktív kiállításokkal találkozhatnak, míg a közeli erdőben a gyerekek a fenntartható lakhatással ismerkedhetnek meg.

Peter Danielsson, a város polgármestere szerint a vállalattal közösen vizsgálják meg a kezdeményezés keretében a különböző innovatív lehetőségeket és hozzák létre a jövő fenntartható városát. Helsingborg polgármestere abban is reménykedik, hogy megoldást találnak azokra a fentebb már említett problémákra (egyenlőtlenségek, szegregáció), amelyekkel szerinte világszerte számos város küzd.