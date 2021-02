Fél, hogy megromlik az élelmiszer? Felejtse el!

A házhoz szállítást megkönnyítő újdonsággal próbálkozik az amerikai Walmart: olyan okosdobozokat tesztel, amelyek három különböző hőfokon tudják tartani az élelmiszert, így nem kell otthon lenni, ha megérkezik a futár.

Új megoldáson dolgozik az amerikai Walmart: a világ egyik legnagyobb boltlánca azon dolgozik, hogy a nap 24 órájában tudjon élelmiszert házhoz szállítani. A vállalat a HomeValet céggel társult és egy új szolgáltatást tesztel: a HomeValet ugyanis hőmérsékletszabályozással ellátott okosdobozokat készít, amelyeket le lehet tenni a megrendelő ajtaja elé, és a benne lévő élelmiszer a megfelelő hőmérsékleten marad.

A TechCrunch cikke szerint a szóban forgó dobozok - lényegében minihűtők - előnye, hogy így akkor sem megy tönkre az élelmiszer, ha a megrendelő nincs otthon a szállítás időpontjában. Ráadásul a rendelés átadása is mehet találkozásmentesen, ami a koronavírus-járvány alatt jelentős előny.

A tesztüzem a Walmart központjához közel, az Arkansas államban lévő Bentonville környékén indul tavasszal. A vállalat a házhoz szállítási szolgáltatását használó vásárlókat keresi meg azzal, hogy vegyenek részt a tesztben.

Fertőtleníti is magát a minihűtő

A HomeValet dobozai egyébként három hőmérséklet-szabályozott részből állnak, így lehet bennünk mélyhűtött, hűtést igénylő és hűtést nem igénylő árukat is tárolni. A dobozban egyébként melegítő funkció van a gyártó weboldala szerint. A doboz továbbá UV-C led-fénnyel fertőtleníti magát, azaz a belsejét és a belehelyezett áruk csomagolását is. A doboz árammal működik, de jár hozzá egy tartalék akkumulátor is, ami 36 óráig képes hűteni az árukat. A dobozokhoz tartozik egy mobilalkalmazás is, amely megmutatja, hogy mikor várható a szállítás.