A Burger King szintet lépett, durvul a verseny

Minden elköltött dollár után koronákat, azaz termékekre és kedvezményekre jogosító pontokat ad az amerikai Burger King az új hűségprogramja keretében. A kezdeményezés egyelőre tesztfázisban indul az Egyesült Államok bizonyos részein. A McDonald’s szintén teszteli a jutalmazási programját Amerikában, míg a Starbucks kávézólánc saját verziója már résztvevőnél tart.

Új "vevőmegtartó" program indul a Burger Kingnél: a Royal Perks névre keresztelt kezdeményezés lényege, hogy minden elköltött dolláronként - azaz közel 300 forintonként - 10 darab "koronaplecsnit" kapnak az érintettek, ezeket pedig később ingyenes ételekre vagy napi jutalmakra, például egy nagyobb üdítőre lehet használni.

A program az Egyesült Államokban, Los Angelesben, Miamiban, New Jerseyben, New York városában és Long Islanden indul - írja a CNN.

Szülinapokon dupla pont jár

A Yahoo cikke szerint a tesztfázisban lévő program egy applikáción alapul, az elköltött dolláronként járó koronákat pedig szinte az összes, menün szereplő ételre és italra fel lehet használni.

A költések után járó koronák mellé járó napi jutalmak pedig azt jelentik, hogy naponta és rendelésenként például eggyel nagyobb üdítőt vagy krumplit lehet kérni ingyenesen. A vásárló születésnapjának hónapjában pedig dupla koronák járnak elköltött dolláronként.

Jönnek az érintkezésmentes éttermek

A Burger King szerint a Royal Perks egy újabb lépés a digitalizációs úton, a lánc tulajdonosa a Restaurant Brands International egy modernizációs folyamat közepén jár: megújulnak a különböző éttermek és az autós átvételi lehetőségek is.

A gyorsétteremláncban megjelentek a digitális kuponok, az online rendelés és a házhoz szállítás lehetősége is. Továbbá átalakulnak az éttermek is, az új dizájn részeként lehetővé teszik a teljesen érintkezésmentes vásárlást is.

A különböző hűségprogramokban a cél, hogy a kedvezményeknek köszönhetően a vendégek rendszeresen az adott cégnél vásároljanak, és a versenytársakkal szemben is őket válasszák. A vállalatok pedig a vendégek rendelési szokásait is jobban látják, így személyre szabottabb ajánlatokat tudnak nekik adni.

Erősít a McDonald's is

A CNN cikke szerint meglepő, de a McDonald's eddig nem működtetett átfogó jutalmazási programot az Egyesült Államokban (jelenleg csak a kávékra érvényes a cég appjában), a My McDonald's platformon azonban idén ez is elindul tesztjelleggel.

A tervek szerint 900 amerikai helyszínen lehet majd kipróbálni a programot, amelynek keretében minden elköltött dollár után 100 pont jár. A pontokat pedig különböző termékekre lehet beváltani.

A Starbucks kávézóláncnál viszont már sikeresen működik egy ilyen program: az aktív tagok száma az elmúlt 90 napban elérte a 21,8 millió főt, ez pedig éves szinten 15 százalékos növekedést jelent.