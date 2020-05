Burgerínyencek, figyelem: átalakítja ételeit a McDonald's!

Európában elsőként Lengyelországban lényegesen megváltozott módon készíti el alapvető burgereit a McDonald's, amitől azt várják, hogy új életre kell a termékeik iránti kereslet.

A McDonald's számos változtatást hajt végre szendvicsein, tökéletesíti a Big Macet, a McRoyalt és más burgerokat is Lengyelországban - jelentette a Rzeczpospolita. Ennél a cégnél alapkövetelmény, hogy nem fontos, a világ melyik részén rendeljük meg, többé-kevésbé mindig ugyanolyan legyen az étel, amit adnak, azonban a lengyel Big Mac most mégis más lesz, mint amit máshol kapni Európában.

Ez a legnagyobb változtatás, amit 20 év alatt a McDonald's végrehajtott szendvicsein. Többtucatnyi apró változtatás a nyersanyagokban és a sütésben, amik fontos változásokat hoznak az ízekben is. A felkészülés több mint három évig tartott, több száz tesztet és vizsgálatot végzett el a cég. Hangsúlyozzák, hogy Lengyelország az első Európában, amelyben az új eljárással készült hamburgert adják - mondta Krzysztof Czarnecki a McDonald's Polska vezetője.

Megváltoztatják például a zsemléket, az újak sötétebbek lesznek és jobban átsütöttek egy új receptúra szerint. A hús grillezése is más lesz, aminek következtében a hamburger szaftosabb és kevésbé száraz lesz. A grill alatt a marhahúshoz aromás hagymát is adnak, ezáltal az íz kifejezőbb lesz. Maga a sütés hőmérséklete is emelkedik, emiatt a hús forróbb lesz.