Cáfolja a Siemens, hogy elbocsátásokra készülne

A német Siemens villamos és gépipari konszern pénteken cáfolta a Manager Magazin beszámolóját arról, hogy 20 ezres leépítésre készülne Vision 2020+ üzleti stratégiája keretében - írja az MTI.

Pénteki közleményében "teljes mértékben megalapozatlannak" nevezte a Siemens a lap értesülését. "Mi egyáltalán nem osztjuk az idézett adatokra a lap által alkalmazott logikát. Semmi ilyen vagy hasonló bejelentés nem történt" - fogalmaz a közlemény, hangsúlyozva, hogy a stratégiai terv részletei még kidolgozás alatt állnak.

Joe Kaeser, a Siemens vezérigazgatójának egy augusztus eleji befektetői konferencián tett megjegyzéseire hivatkozó csütörtöki cikkében a Manager Magazin arról számolt be, hogy a Siemens működési költségei leszorítása érdekében karcsúsításra készül ügyviteli, jogi és pénzügyi területeken, valamint létszámcsökkentést is tervez.

A Siemens nemrégiben vázolta fel stratégiai tervét jelenlegi öt ipari divíziójának összevonásáról három vállalati egységbe szerkezetének áttekinthetőbbé tétele érdekében. A terv értelmében az éves növekedési ütem és a nyereségráta is egyaránt két százalékponttal javulna középtávon, valamint az egy részvényre jutó nyereség növekedési üteme is felgyorsulna. Pontosabb részletek és leépítési tervek említése nélkül a Siemens akkoriban jelezte azt is, hogy az átszervezés nyomán a vállalatirányítási struktúra is karcsúsodna egyebek között bizonyos funkciók kiszervezésének köszönhetően.

A vezérigazgató elemzőknek adott tájékoztatására hivatkozva a Manager Magazin a Siemens és kínai vállalatok között folyó "legfelsőbb szintű" tárgyalásokról számolt be cikkében a gázturbina üzletágban folytatandó együttműködésről.

A kép forrása: AFP.