Nagybanki támogatót kapott a Magyar Élelmiszerbank Egyesület

Harmincezerrel több rászoruló embernek segíthet a Magyar Élelmiszerbank Egyesület annak köszönhetően, hogy közösen a Szlovén Élelmiszerbankkal sikerrel pályázott támogatásért az Intesa Sanpaolo Csoport – a CIB Bank anyavállalata – jótékonysági alapjánál. A két szervezet a támogatást egy 80 ezer eurós költségvetésű projektben használhatja fel, amelyet az Olasz Élelmiszerbank koordinál majd, és amelynek keretében egy új élelmiszergyűjtő központ is létesül Magyarországon.

A Magyar Élelmiszerbank Egyesületet is támogatja a CIB Bank anyavállalata, az Intesa Sanpaolo Csoport: a szervezet a Szlovén Élelmiszerbankkal közösen tavaly nyújtott be sikeres pályázatot, hogy megvalósíthassa a "Food, no Waste" ("Ételt, ne hulladékot!") kezdeményezését. Az Intesa Sanpaolo Charity Fund - a bankcsoport jótékonysági alapja - összesen 80 ezer euróval támogatja majd a magyar-szlovén kezdeményezést, amely az átfogó projektjavaslat elkészítésében is résztvevő Olasz Élelmiszerbank koordinálásával valósul meg.

A projekt keretében a magyar és a szlovén Élelmiszerbank átveszi azokat a folyamatokat és módszereket, amit az olaszországi szervezet dolgozott ki a megsemmisítésre szánt élelmiszerek összegyűjtése és a rászorulóknak való kiosztása érdekében, ezzel is segítve a koronavírus-járvány miatt a legkilátástalanabb helyzetbe került embereket. A folyamatok megújításával hatékonyabban mozgósíthatók majd a potenciális élelmiszer-adományozók, kiterjeszthetők a szervezet intézményi kapcsolatai és még hatékonyabb lehet a karitatív célú szervezet belső logisztikája is. Így a lehető legnagyobb számú rászoruló kaphat gyors, és ami talán még fontosabb, állandó segítséget.

Új központ Borsodban

Magyarországon a bankcsoport támogatásából egy új élelmiszergyűjtő központ is létesül majd Miskolcon, Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. A hatékonyabb elosztási rendszer bevezetése és az új gyűjtőközpont létrehozása révén a program további harmincezer rászorulónak nyújthat segítséget a Magyar Élelmiszerbank Egyesület által támogatott 400 ezer emberen felül.

"A Magyar Élelmiszerbank Egyesülettel való együttműködésünk már hosszú évekre nyúlik vissza, melynek része az is, hogy az elmúlt években több száz kollégánk önkéntesként segítette az egyesületet az országos karácsonyi élelmiszergyűjtési hétvégéjén. Nagy örömömre szolgál, hogy most anyabankunk az Intesa Sanpaolo Csoport Charity Fund-jának támogatásával Magyarországon egy új élelmiszergyűjtő központ létesülhet, hiszen ennek és a programnak a köszönhetően várhatóan 30 százalékkal több élelmiszer gyűjthető össze és osztható majd szét az országban." - hangsúlyozta a bejelentés kapcsán Simák Pál, a CIB Bank elnök-vezérigazgatója.

"A múlt évben közel 400 partnerszervezeten keresztül 250 ezer embernek juttattunk el ingyenesen több mint 8 400 tonna élelmiszeradományt Magyarországon, összesen 7 milliárd forint értékben, amely magában foglalja a karácsonyi gyűjtésünk (250 tonna) eredményét is. A most induló program, és az ahhoz kapcsolódó támogatás révén új lehetőségek nyílnak meg szervezetünk előtt, amely hosszú évek óta folytat eredményes együttműködést a CIB Bankkal" - nyilatkozta Cseh Balázs, a Magyar Élelmiszerbank Egyesület elnöke.