Cseppfolyósított biogázra válthatnak a Toyota teherautói

A festéshez használt biogáznak töltőállomást építettek, de ha az már ott volt, hozzáigazították a két üzem közt ingázó egyik szállítójármű motorját is.

Európa legnagyobb targoncáit, illetve raktározó-anyagmozgató berendezéseit gyártó cége, a Svédországban működő Toyota Material Handling Manufacturing Sweden AB (TMHMS) kísérleti projektet indított annak bizonyítására, hogy az áruszállítás is lehet szén-dioxid semleges tevékenység.

A nemzetközi bioenergiás szakportál írása szerint ehhez a vállalat az Östergötland és Mjölby megyében lévő két üzeme közt ingázó egyik teherautót építették át. Ha a pilot projektben, egyelőre kísérleti jelleggel zaljó "kísérlet", vagyis: a folyékony biogázzal (LBG) hajtott jármű hozza az elvártakat, a TMHMS-nél rendszeresíthetik az ilyen üzemű szállítójárműveket.

A cég állítása szerint a mjölbiai egységük már 2019 nyara óta szén-dioxid semleges termelőegységgé vált; ennek részeként a festőműhelyekben a korábban használt (fosszilis alapú) propánt is lecserélték. Arra a cseppfolyósított biogázra, amit most már a kísérleti járműbe is tankolnak.

A TMHMS szerint fontos, hogy további kibocsátáscsökkentési megoldásokat találjanak, a biogáz üzemű jármű pedig adta megát, mivel a gyárba - a festőüzem átállításakor - a Svensk Biogas-zal együttműködve egy lbg-s töltőállomást is telepítettek. A svéd Toyota azzal együtt tovább dolgozik a biogázos teherautóján, hogy a svédországi gyárakat úgy építik át, hogy minimalizálni lehessen a cég térségi szállásat.