Csúnya dolog derült ki a Volkswagenről - bocsánatot kért a cég

Mozgásban mutatja meg alternatív hajtású kamionját a Nikola Motor Company. A cég kicsivel több mint egy éve mutatta be a One és Two nyergesvontatókat, amelyeknél egy érdekes hibrid hajtásláncot alkalmaznak: a hajtást hat villanymotor végzi, ezer lóerős rendszerteljesítménnyel. A 320 kWh-s akkucsomagot pedig hidrogénnel táplált üzemanyagcella tölti menet közben.