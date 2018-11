Csúnya vége lett az ikonikus menedzser karrierjének

Hétfőn pénzügyi csalás vádjával őrizetbe vették a Nissan Motor Co. elnök-vezérigazgatóját - írja a Bloomberg. Carlos Ghosn egy igazi sztárnak számított a cégvilágban, a nevéhez fűződik egyebek mellett a Nissan megmentése is.

A 64 éves, brazíliai születésű francia állampolgár Carlos Ghosn ikonikus figurának számított a cégvilágban, miután megóvta a Nissant az összeomlástól és a Nissan, a Renault SA és a Mitsubishi Motors Corp. részvételével létrehozott egy autóipari szövetséget, amelynek így a vezérigazgatója lett.

Ghosnt hétfőn tartóztatták le, miután a vádak szerint megsértette a japán pénzügyi törvényeket - nyilatkozta a Nissan ügyvezető igazgatója, Hiroto Saikawa Yokohamában. A bejelentés szerint Ghosn és Greg Kelly igazgató már hónapok óta vizsgálat alatt áll, az igazgatótanács pedig a csütörtöki ülésén mindkettőjük elmozdítására tesz majd javaslatot.

Ghosn a vád szerint öt év alatt a ténylegesnél 5 milliárd jennel (44 millió dollár) kevesebb jövedelmet jelentett a tokiói tőzsdének benyújtott beszámolókban, illetve "számos más komoly pénzügyi szabálytalanságokra" is fény derült, valamint céges pénzügyi forrásokat fordított személyes célokra - írja a Bloomberg a cég által kiadott közleményre hivatkozva. Ezekben a szabálytalanságokban Kelly bűnrészességét is megállapították - tette hozzá a cég. A letartóztatással egy időben a hatóságok házkutatást tartottak a Nissan yokohamai központjában.

Nem biztos, hogy bűnösnek is találják

A Nissan igazgatója közölte, hogy további információt az ügyről nem áll módjukban megosztani. Túl sok hatalom összpontosult egy ember kezében, ami hozzájárult a szabálytalanságok elkövetéséhez. A Nissan nem vette ezt észre, mert a vállalat struktúrája nem elég átlátható - mondta az igazgató, aki szerint a vizsgálatban maximálisan együttműködnek a nyomozó hatóságokkal.

A japán törvények értelmében a japán hatóságoknak hivatalosan vádat kell emelniük, mielőtt bíróság elé kerülhet az ügy. Ebből az is következik, hogy Ghosn letartóztatása egyáltalán nem jelenti azt, hogy bűnösnek is találják - írja a Bloomberg. Azt viszont nem lehet tudni pontosan, hogy a menedzser hol van és a jogi procedúra milyen hosszú ideig tart.

Kövér csekkek

Ghosn a Nissantól 2016-ban 10 millió dollárt, a legutóbbi pénzügyi évben pedig 6,5 millió dollárt kapott. A legutóbbi pénzügyi évben a Renault-tól ehhez jött még körülbelül 8,5 millió dollár, a Mitsubishitől pedig 2 millió dollár. A Renault-nál egyébként a 2017-es fizetését csak azután fogadták el a részvényesek, hogy Ghosn belement egy 20 százalékos vágásba - jegyzi meg a Bloomberg.

Nagyot zuhatnak a részvények

Az autóipar egyik legerősebb menedzserének az elmozdítása a Bloomberg szerint most kétségeket ébreszthet amiatt is, hogy a Nissan, Renault és Mitsubishi szövetsége mélyülhet és a távozása után ez a szövetség állandóvá válhat, ebbe beleértve egy lehetséges fúziót is. A hír az európai piacokat is megrázta, a Renault részvényei is 15 százalékot estek, míg a Nissané több mint 11-et.

Az autógyártók egyébként két évet adtak maguknak arra, hogy eldöntsék, tényleg összeolvadnak-e vagy alternatív megoldást találnak az együttműködésük erősítésére. Ghosn szeptemberben még úgy nyilatkozott, ahogy ezzel kapcsolatban mindent tisztáznak még a Renault elnök-vezérigazgatói kinevezésének első félévében.

A sikersztori

Carlos Ghosn 1999-ben lépett a Nissan élére igazgatói tisztségben és 2000-ben nevezték ki a cég elnökének, majd 2001-ben vezérigazgatójának, 2005-ben pedig a Renault vezérigazgatójának. Neki tulajdonítható a Nissan gazdálkodásának nyereségessé tétele a Renault autógyárral létrehozott szövegség keretében - írja az MTI.

Ghosn vezetése alatt a Nissan fokozatosan eltávolodott a Japánban megszokott üzleti gyakorlattól. A Nissan agresszív tárgyalásokat folytatott a beszállítókkal, ami késhegyre menő versenyt váltott ki például az acélipari cégek között.

A Nissan 2016-ban szerezte meg az ellenőrzést az üzemanyag-fogyasztási botrány miatt pénzügyi nehézségekbe keveredett Mitsubishi Motors felett. Ghosn a Mitsubishi újdonsült vezérigazgatójaként ezt a márkát is integrálta a Nissan-Renault gyártási együttműködésbe.

A Nissan-Renault-Mitsubishi hármas így 2018 első fél évében át is vette a világ legnagyobb autógyártóját megillető rangot a Volkswagentől. Az idén az év első felében az autógyári hármas 5,54 millió autót értékesített, 5 százalékkal többet, mint 2017 első felében. A Volkswagen konszern 5,52 millió autót adott el az idei első hat hónapban.