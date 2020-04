Drasztikus lépés a boltokban - itt az amerikai módszer

Véget vetettek a nézelődésnek az üzletekben néhány amerikai megyében. Az ország több részén a nem létfontosságú termékeket – így például az egyes elektronikai kütyüket és ruhákat – is árusító boltokban nem férhetnek hozzá ezekhez az emberek a vírusveszély miatt.

Egyre drasztikusabb intézkedések jönnek az Egyesült Államokban a vírus megfékezése érdekében: az ország bizonyos részein az olyan nélkülözhetetlen boltokban mint például az élelmiszeráruházak megtiltják, hogy ott nem létfontosságú termékeket, azaz például ruhákat vagy elektronikai kütyüket áruljanak - írja a Business Insider.

Az USA bizonyos részein ezért az élelmiszert vagy éppen gyógyszereket is árusító boltokban azt kérték, hogy kerítsék el azokat a részeket, ahol nem a nélkülözhetetlen termékek vannak, vagy szedjék le azokat a polcokról. Vermontban például erre kérték a Walmart, Costco, és a Target áruházak üzemeltetőit is. Ezek a nagy területű boltok ugyanis sok embert vonzanak a széles termékkínálatukkal, a vásárlók magas száma pedig jelentősen növeli a vírus terjedésének kockázatát. A nem nélkülözhetetlen termékeket online továbbra is meg lehet rendelni.

Indiana államban, Howard megyében hasonló rendelkezéseket vezettek be: itt több üzletnél is panaszkodtak, hogy be kellett zárniuk mivel nem nélkülözhetetlen termékeket árulnak, holott a nagyobb áruházakban ugyanúgy meg lehet venni ezeket a termékeket, mégis nyitva lehetnek. Bolti eladók pedig arra hívták fel a figyelmet, hogy sokszor a vásárlók csak nézelődni jöttek be, mert unatkoztak otthon. Így azonban torlódást okoztak az üzletekben és veszélyeztették az ott dolgozók egészségét.