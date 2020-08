Durva tényeket közölt az UniCredit

A második negyedévben is durván csökkent a nyereség az olasz nagybanknál. A június már jobb eredményeket hozott, a Magyarországon viszont a sokáig eminensként szereplő bank, igen gyenge számokkal rukkolt elő.

Az Intesa Sanpaolo után a másik nagy olasz pénzügyi csoport, az UniCredit is közzétette második negyedéves eredményét. A számokon mély nyomot hagyott a koronavírus-járvány hatása, de júniusban már látszottak a kilábalás jelei - írták gyorsjelentésükben. A bevételek éves összevetésben 7,7 százalékkal csökkentek 4,2 milliárd euróra, a háttérben ugyanaz állt, ami az Intesánál is, a lezárások, karantén miatt kevesebb szolgáltatást vettek igénybe az ügyfelek, emiatt a díjbevételek durván visszaestek.

Csökkenő eredmény

A nettó kamateredmény is csökkent, ezt főleg a kelet-közép-európai országokban bekövetkezett kamatvágások számlájára írható, összesen 2,4 millárd eurónyi nettó kamatbevétel folyt be a második negyedben. A díjbevétel éves összevetésben jóval nagyobb mértékben, 11,8 százalékkal esett vissza, de a júniusi számok már biztatóan alakultak az olasz, a német és az osztrák piacon. A befektetési banki tevékenység bevétele 16,8 százalékkal lett alacsonyabb a tavalyinál, de a negyedév vége felé már ez a terület is sokkal jobb számokat produkált, mint tavasszal. A kereskedési tevékenység eredménye viszont erős volt, az UniCredit ügyfelei csaknem 80 százalékkal több pénzt hagytak a banknál az értékpapírszámláik kezelése kapcsán, mint az első negyedévben. Úgy tűnik, nem csak Magyarországon, de más országokban is rákaptak a tőzsdézésre a kisbefektetők.

A működési költségek negyedéves összevetésben 2 százalékkal csökkentek, de éves szinten csak minimális mértékben mérséklődtek, a koronavírus-járvány ugyanis extra kiadásokra kényszerítette a bankot. A mögöttes nettó nyereség emiatt alig félmilliárd euró lett, ez a fele a tavalyinak. A számviteli nettó eredmény 420 millió euró volt, ez is a töredéke a tavalyi második negyedévi 1,85 milliárdnak. A tőkehelyzet stabil maradt a banknál, a tőkemegfelelési mutató 13,85 százalékon volt, és a likviditás is magas.

Magyarországon nem túl jó a helyzet

Az itteni leánycég eredményei a második negyedévben már sokat javultak az elsőhöz képest. A nettó profit a második negyedben 36 millió euró lett, ami ugyan elmarad a tavalyi 48 milliótól, de sokkal jobb az első negyedév 5 milliójához képest. Ehhez nagy mértékben hozzájárult, hogy a második negyedévben a hitelezési veszteségekre már csupán 2 millió eurónyi tartalékot képeztek szemben az első negyedévi 25 millióval.

A hiteleken elért kamateredmény jól alakult, 2019-hez képest az idén javultak a számok, 47 millió eurós nettó kamateredmény keletkezett. A díj- és jutalékbevétel ugyanakkor Magyarországon is visszaesett 22-ről 17 millió euróra. Az sem biztató az UniCredit magyarországi leányánál, hogy sok más versenytárssal szemben az ügyfélhitelei állományát nem tudta növelni, a volumen egy év alatt 3,9 százalékkal 4372 millió euróra csökkent. A betétállomány is visszaesett 2 százalékkal 5774 millió euróra, ami szintén negatív jel, hiszen a piacon általában véve a betétállomány növekedéséről számoltak be, részben azért, mert a lakosság és a kkv-k is tartalékolni kezdtek, részben pedig a törlesztési moratórium miatt, amely több havi törlesztőrészletet hagyott már a háztartásoknál.