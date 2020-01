Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Egy darabig nem lesz sztrájk a Lufthansánál

A légiutas-kísérők független szakszervezete (UFO) közös és átfogó mediáció keretében akarja megoldani konfliktusát a Lufthansával. Amíg ez le nem zajlik, addig sztrájk sem lesz - írja a turizmus.com.

Régóta húzódik a konfliktus a magasabb béreket követelő UFO és a szakszervezetet nem elismerő Lufthansa között. A november 6-i járattörlések például 180 ezer utast érintettek, több budapesti járatot is töröltek - idézi a portál.

A sztrájk óta most először állt szóba egymással a két fél. A szakszervezet azt javasolja, hogy január 16-i határidővel tűzzenek ki egy időpontot, amikor elindulhat a különböző témákat felölelő mediáció. Eddig az időpontig az UFO önként lemond a sztrájkokról is. A szakszervezet a béremelések mellett a korábbi és jelenlegi igazgatósági tagokkal szembeni peres eljárások és elbocsájtások felülvizsgálatát szeretné elérni, és azt, hogy a Lufthansa leányvállalatainál is egyedi béreket alkalmazzanak.