Egy parányi alkatrész kiütötte az autóipart

Az Egyesült Államokban egymás után jelentik be az autógyártók, hogy leállítják egyes üzemeiket, egy icipici, de nélkülözhetetlen alkatrész hiánya miatt. Most fogytak el a készleteik, amelyeket a pandémia miatt akadozva tudnak újratölteni.

A mikrochipek hiánya, amely a világ más részein is gondokat okozott az autógyártóknak, elérte az Egyesült Államokat is - jelentette a Wall Street Journal. Ezzel nagyon úgy tűnik, hogy az autógyártó ágazat búcsút inthet azoknak a reményeinek, hogy gyors, sima fellendülés követi az elmúlt év mélyrepülését. A Ford Lousville-ben lévő üzemét állította le január második hetének kezdetén, mivel nincs elég mikrochipje, amely a kijelzőktől az elektronikus biztonsági rendszerekig ma már az autók elengedhetetlen része. A Ford Escape és a Loncoln Corsair SUV-okat gyártó 3900 embert küldtek kényszerpihenőre.

A Honda, a Fiat Chrysler, a General Motors és a Toyota hasonló cipőben jár. Az előbbi a Civic és az Accord szedánok gyártását veszi vissza 2200-zal január közepén Észak-Amerikában. A Fiat Chryslernél a Jeep modelleket gyártó mexikói üzem áll le, illetve egy különféle szedánokat előállító kanadai üzem. A GM levélben szólította fel beszállítóit, hogy egész évre szóló készletet halmozzanak fel chipekből. A Toyota 40 százalékkal veszi vissza a Tundra pickupok gyártását Texasban. A legnagyobb japán autógyártó nem vár javulást a nyári hónapokig.

Padlón vannak

A chiphiány először 2020 végén jelentkezett a kínai autógyártóknál - például a Volkswagen ottani üzeménél - válaszul arra, hogy megugrott az elektronikai cikkek iránti kereslet, miután az emberek sok időt töltenek otthon. Ez a kereslet elszívta a chipek egy részét. Az autógyártók hoppon maradtak, miután az elmúlt években a mikrochipek egyik legnagyobb fogyasztóivá váltak. Manapság egy átlagos autómodellbe 40 különféle mikrochipet építenek be, de a legdrágább típusok 150 ilyen alkatrészt is tartalmazhatnak - mondja Sam Abuelsamid, a Guidehouse Insights tanácsadó cég elemzője.

A történet vége az lett, hogy az autógyártók harapófogóba kerültek. A keresleti oldalról a vevők alaposan megfogyatkoztak, miközben immáron a kínálattal is gondok lesznek az icipici alkatrész hiánya miatt. A pandémia kezdetén a sok kieső dolgozó jelentett gondot, a szállítási-logisztikai problémák mellett, most meg az alkatrészhiány. Egyes cégek azzal küszködnek, hogy a válságra adott válaszul korábban csökkentették kiadásaikat, így ezen a téren már nincs mozgásterük. Normális években az átmeneti zavarokra van válaszunk, ám most máris a padlóra kerültünk - jellemezte a helyzetet egy beszállító vezetője.