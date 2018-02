Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Egyre több a selejt: rekordon az autóvisszahívások

Az élelmiszeriparban és az autóiparban a termékek visszahívása ötéves csúcsot ért el. Utóbbi szektorban egyre nagyobb problémát jelent, hogy több gyártó is azonos alkatrészeket használ - írja a Financial Times a Clyde & Co. ügyvédi iroda elemzése alapján.

Komoly gond lehet a legnagyobb piaci cégek minőségbiztosítási gyakorlatával, vagy a hatósági ellenőrzések lettek szigorúbbak. Legalábbis erre lehet következtetni abból az adatból, hogy az elmúlt időszakban drasztikusan megugrott a termékvisszahívások száma az autó- és az élelmiszeriparban.

A Clyde & Co. adatai szerint 2013 azonos időszakához képest a hibák miatt visszarendelések aránya 58 százalékkal emelkedett az ételek esetében, míg 150 százalékkal a járműveknél. Jason McNerlin, a társaság jogi igazgatója szerint ez javarészt annak közölhető, hogy az állami szervek és kormányok jóval nagyobb figyelmet fordítanak a minőségre és a problémás termékekre. A növekedést másrészről azzal magyarázza, hogy egyre kifinomultabbak a mérési módszerek. Előbbire jó példa, hogy az Egyesült Királyságban januárban megalapították a Termékbiztonsági és -szabványügyi Hivatalt, amelynek a feladata a kockázatos forgalomba kerülő áruk ellenőrzése.

Az autóiparban egy másik tényező is komolyan befolyásolta azt, hogy nőtt a visszahívások száma. A Financial Times idézi McNerlin magyarázatát, aki szerint a járműgyártók egyre inkább közös beszállítókkal dolgoznak együtt, ami azt eredményezi, hogy egy termék - például egy légzsák - hibája több eltérő típusú autót is érint.

A szakértő emellett úgy látja, hogy közrejátszik az is, hogy az autók beépített rendszerei, de egyes alkatrészei is egyre bonyolultabb konstrukciók. Emiatt könnyen előfordulhat, hogy csak a tömeges értékesítések és huzamosabb idejű használat után jelentkeznek a problémák.

A gyakori termékvisszahívásokra példaként említi McNerlin és a jelentés, hogy egyedül az Egyesült Államokban 37 millió járművet rendeltek vissza a gyártők, köztük a General Motors, a Ford és a Toyota. Ezek esetében a japán Takata által előállított légzsákok okozták a problémát (az esetről korábban a Napi.hu is részletesen beszámolt). Vagyis megállhat az első számú magyarázat a közös beszállítók kapcsán.

A visszahívások a portál szerint elég költségesek: a német Allianz alapján arra hivatkoznak, hogy az igényelt kárérték az autóiparban átlagosan 12,4 millió euró ( forint), míg az élelmiszerek esetében 7,9 millió euró (forint).

Komoly probléma és veszélyforrás, hogy bár nő a visszahívások száma, a fogyasztók nem foglalkoznak a gyártók utólagos kérésével és nem viszik vissza a termékeket. A Clyde & Co. az amerikai adatok alapján arra jutott, hogy nagyjából 50 százalék vette figyelembe az autóipari gyártók hibajelzését. A kutatás szerint abban, hogy fittyet hánynak az esetleges veszélyekre döntő szerepe van annak, hogy a fogyasztók kényelmi szempontok alapján döntenek.

A fotó forrása: Pexels.com.