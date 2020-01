Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Egyről nem a kettőre, hanem az ötre lépnek előre

Húsz év után óriási vállalást tett egy dán kisváros néhány gazdája: lecserélik a kontiens egyik legrégebbi szélturbináit. Ők is, a szállító Siemens is több mint bizakodó.

Nem egyszerűen leszerelik és elfelejtik, ahogy azt a kormány nálunk tervezi, hanem felújítják és az eredeti teljesítményt megötszörözve, továbbra is munkába küldik Dániában a régi szélerőműveket. Legalábbis a kontinens egyik legrégebbi szélfarmjával most éppen ez történik.

A működését még 1999-ben megkezdő dán Torp Vindmoellepark (TVp), mely a mai napig helyi gazdák tulajdonában van, és üzleti alapon, támogatás nélkül működik, a Siemens Gamesával szerződött. Három új szélturbinát szállítanak le és állítanak üzembe Struer közelében. (A kisváros neve onnan lehet ismerős, hogy itt működik a luxus elektronikai társaság, a Bang & Olufsen több gyára és innovációs laboratóriuma.)

"Kicseréljük a három régi Bonus szélturbinánkat, amelyek mindegyike 1 megawattos (MW), és 1999 óta gyakorlatilag megállás nélkül dolgoztak. A nagy és heves szél ellenére is mindig jól működtek, és azt várjuk, hogy az új szélturbinák is jó termelést adjanak számunkra" - mondta Carl Lyngs a TVp szakembere. Az ide kerülő új turbinákat (SG 5.0-132) a Siemens Gamesa kifejezetten az olyan szeles partvidékekre fejlesztette, mint a stueri, és így, - remélik: a három régi turbina lecserélésével nem csak a teljesítménynövekedést (a termelőkapacitásuk ugyanis 3 MW-ról 15 MW-ra lép fel), hanem a megújuló energiatermelő modellük piacérettségét is bizonyítani tudják majd.

A telepítés 2020 nyár végén kezdődik, a szélturbinák termelése a hálózatra kerül. A Siemens annyira biztos a projekt sikerében, hogy az építésen és beüzemelésen túl - ahogyan a nagyobb, akár több száz megawattos kapacitású szélfarmok esetében bevált - hosszú távú szolgáltatási szerződés keretében 25 éves karbantartást is bevállalt.