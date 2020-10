El lehet felejteni a bankkártyát? - Elég lesz tenyerelni?

Bankkártya vagy okostelefon helyett a tenyerükkel fizethetnek az Amazon Go boltokban a vásárlók: az Amazon új szolgáltatásával mindössze a tenyeret kell beszkennelni és máris lehet érintésmentesen fizetni.

A vásárlók tenyerét szkennelné fizetéskor a világ egyik legnagyobb online áruházának számító amerikai Amazon.

Az Amazon One névre hallgató fejlesztést például érintésmentes fizetésre vagy éppen a későbbiekben a munkahelyre való bejutásra, hűségprogramokban való részvételre használhatják a belépőkártyák vagy a hűségkártyák alternatívájaként. Az Independent beszámolója szerint az Amazon szerint ugyanis a tenyeret elemezve ugyanúgy lehet igazolni a személyazonosságot, ahogyan azt az arcfelismerő szoftverek teszik.

Se pénztáros, se kassza, se terminál

A szolgáltatás a fizetéshez egyelőre az Amazon Go nevű, egyelőre csak az Egyesült Államokban, Seattle-ben lévő boltjaiban érhető el, ahol a bejáratnál lesznek elhelyezve a tenyérfelismerő eszközök.

Ezekben az üzletekben eddig először egy applikációt kellett letölteni, majd csatlakoztatni hozzá az Amazon-fiókot, innen pedig már automatikusan monitorozzák mit rakott a vásárló a kosarába, és a megvásárolt árukkal már csak ki kell sétálni a boltból, a vásárlás összege megjelenik a vásárló Amazon-fiókjában.

Belépőjegyek helyett

Az Amazon pedig harmadik felek számára is elérhetővé tenné a szolgáltatást, így például irodaházaknak, kereskedőknek vagy éppen stadionoknak. A Verge cikke szerint például a koncertjegyeket vagy belépőjegyeket is helyettesítheti a későbbiekben.

Utóbbi szolgáltatás igénybevételéhez nem lesz szükség Amazon-fiókra, de össze is lehet majd kapcsolni a kettőt. A tenyerekről készült felvételeket a cég szerint a szkenner nem tárolja, hanem titkosítás után egy felhőalapú tárolóterületre kerülnek. A felhasználók pedig az Amazon weboldalán elérhető portálon keresztül törölhetik a biometrikus adataikat. Az Amazon One használatakor be kell illeszteni a bankkártyát és beszkennelni az egyik vagy mindkét tenyeret érintésmentesen.

Problémák az arcfelismeréssel

Az Amazon új szolgáltatásával kapcsolatban szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a vállalatnak arcfelismerő rendszere már van, azonban idén egyéves moratórium alá helyezte a Rekognition névre hallgató arcfelismerő platformját, azaz az amerikai rendőrség ennyi ideig nem használhatja.

2018-ban ugyanis Joy Buolamwini az MIT Media Lab kutatója és Timnit Gebru, a Microsoft Research tagja arra hívta fel a figyelmet, hogy a sötétebb bőrű személyek azonosítása során a nagyobb technológiai vállalatok, köztük az IBM és a Microsoft arcfelismerési rendszereinek hibarátája több tucat százalékponttal magasabb volt, mint a fehér bőrűek azonosításakor. Ők az Amazon rendszere esetén is azt találták, hogy a sötétebb bőrű emberek esetén is problémát jelentett az egyén nemének a felismerése.