Elképesztő összeget kell Nigériának fizetnie

A nigériai állam kilencmilliárd dollárt, az ország teljes devizatartalékának húsz százalékát veszítette el egy perben pénteken.

Az ítéletet pénteken hozta egy londoni bíróság, ennek értelmében a Process and Industrial Developments Ltd (P&ID) nevű, Virgin szigeteken bejegyzett, két ír üzletemberhez köthető vállalkozás jogosan követelt 6,6 milliárd dollárt Nigériától egy elmaradt gázüzlet miatt, a kártérítés teljes összege a kamatokkal együtt pedig 9 milliárd dollárra rúg - a számolt be a 444.hu a Reuters és a Financial Times alapján.

A P&ID a bírósági döntés értelmében elvileg elkezdhet lefoglalni Nigériában állami tulajdonú eszközöket a tartozás fejében. A nigériai államot képviselő ügyvéd szerint a kártérítés összege túlzó, és vitatja a brit bíróság illetékességét az ügyben. Nigéria fellebez a döntés ellen.

A cég földgázfeldolgozó létesítésére szerződött a nigériai állammal 2010-ben. Nigéria nem teljesítette a szerződésben foglaltakat, ezért a cég döntőbírósághoz fordult már 2012-ben, és nyert is. Jogi képviselőjük szerint a kártérítés összege teljesen megalapozott és indokolt, Nigéria egy húsz évre kötött szerződést nem teljesített, tehát elmaradt haszon igen tetemes.