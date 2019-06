Eltüntetné a pénztárakat a Tesco - óriási változás készül

Az üzletlánc azt tervezi, hogy a jövőben pénztár nélküli üzleteket fog működtetni - az ehhez kapcsolódó technológia lefejlesztésére pedig már partnert is talált. A vállalat célja, hogy versenyre keljen az Amazonnnal, amely a "Go" nevű bolttípus által már elkezdte meghonosítani az eljárást az USA-ban.

Az Egyesült Királyság legnagyobb kiskereskedője felkérte a Trigo Vision, tech-start-up céget, hogy segítséget nyújtson az új bolt-modell megvalósításához. A izraeli vállalkozás a közelmúltban 7 millió dollárnyi (közel 2 milliárd forint) kockázati tőkéhez jutott a Hetz Ventures és a Vertex Ventures Israel befektetőcégektől az új technológia kidolgozásához - írja a retailgazette.

Tanul a rendszer

A Trigo Vision már kifejlesztett egy pénztár nélküli rendszert, amely az Amazon Go rendszeréhez hasonló. Ennek keretében kamerák és a gépi tanulás segítségével automatikusan ellenőrizni tudja a boltba betérők vásárlásait, amelyeket egy virtuális kosár segítségével követ le. A Trigónál egyébként mintegy 35 fő dolgozik: főképp mesterséges intelligenciában és gépi tanulásban jelentős tapasztalattal bíró szakemberek.

Az Amazon 2018 elején Seattle-ben nyitotta meg az új üzletkoncepció első egységét. Ezekben a boltokban a vásárlók egyszerűen levehetik a kiszemelt árucikkeket a polcokról, majd sorban állás vagy pénztári fizetés nélkül távozhatnak. A vevő a boltba lépve egy leolvasónál azonosítja magát az Amazon Go alkalmazásban megjelenő QR-kód segítségével, ezt követően pedig el is teheti a telefont, a vásárlás során pedig minden, a bolt polcairól levett termék automatikusan felkerül az appban követhető vásárlási listára. Sőt, ha a felhasználó mégis meggondolná magát és visszatenné a polcra a terméket, a rendszer azt rögtön le is húzza a listáról. A boltból kilépve a fizetés is automatikus, a vásárlás összegét az app a felhasználó Amazon fiókjára terheli.

A cég nyilvánvalóan üzleti titokként kezeli a Go üzletekben használt technológiát, de a megfigyelések alapján RGB-kamerák, mélységérzékelőkkel ellátott kamerák és polcokra kihelyezett súlyérzékelők kombinációját alkalmazzák. Az Amazon üzleteiben egy sűrű kamerarendszert tárul fel, amely az egész helyiséget lefedi.

Menet közben fizetnek

A Tesco ehhez hasonló modell bevezetését tervezi: a vásárlók letölthetnék a lánc alkalmazását, amely lehetővé tenné számukra, hogy automatikusan fizessenek, amikor elhagyják a boltot. Arról azonban még nem érkezett hír, hogy hol, mikor és mennyi ilyen egységet nyitna meg.

Az Amazon ugyanakkor már 12 Go üzletet működtet az USA-ban: Seattle-ben, San Franciscóban, Chicagóban és New Yorkban. A kiskereskedelmi óriás azt tervezi, hogy a következő néhány évben drámai módon kiterjeszti a Go-üzletkoncepciót, és 2021-re mintegy 3000 üzletet nyit - egyéb helyszínek közt Európában is.