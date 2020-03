Elviszi-e a járvány a Wizz Airt? - Így látja a cég vezére

A koronavírus-járvány miatt jelentősen visszaesett az utazási kedv, de nyárra normalizálódhat a helyzet - véli Váradi József. A Wizz Air vezérigazgatója ugyanakkor arra is számít, hogy az egész légi ipar veszteségbe fordul, de ebből a válságból a Wizz Air megerősödve fog kijönni. A kereslet csökkentésével a kapacitások is zsugorodnak, amihez az emberi erőforrást is igazítják, de Váradi szerint ennek ellenére mégsem terveznek leépítést.

Amikor ilyen sokkszerű hatás érte az emberiséget és az iparágat, hat hónap alatt lecsengett - nyilatkozta az Indexnek adott interjújában Váradi József, a Wizz Air igazgatója, aki nagyjából hasonló forgatókönyvre készül most is. Azt várja, hogy április végére Európában és Észak-Amerikában is - Kínához és Dél-Koreához hasonlóan - "kontroll alá" kerülhet a járvány és nyárra normalizálódik a helyzet. Ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy ez nem biztos, hogy minden régióra és minden légitársaságra ugyanúgy igaz lesz, de rendszerszinten normalizálódni fog a piac. Újabb célországról mond le a Wizz Air Az utazási kedvben jelentős a visszaesés látható, 20-25 százalékkal beesett a piac márciusban, és Váradi szerint ez talán még erősebb lesz áprilisban. Azt várják azonban, hogy májustól már a tendencia visszafordul és júniusra a kereslet el fogja érni a normál szintet. Az egész iparágra nézve a vérveszteség globálisan 40-60 milliárd dollárra (12,3-14,4 ezer milliárd forintos - a szerk.) tehető, miközben a légiközlekedési szektor nagyjából 40 milliárd dollár profitra képes. Vagyis Váradi szerint lehet, hogy veszteségbe fordul az iparág egésze. A Wizz Air jól áll A Wizz Air azonban jól áll: a sokk átvészelése most likviditási kérdés. A vezérigazgató optimizmusát arra alapozza, hogy a Wizz Air 1,5 milliárd euróval indul neki a válságnak, iparági tanulmányok szerint pedig likviditás, fizetőképesség szempontjából a Wiz Air az egyik legerősebb légitársaság a világon. Tehát ha ez a válság nagyon fáj, akkor a többieknek sokkal jobban fog fájni, mint nekünk. Ha nem repülünk egy darab utat sem, akkor is nagyjából három évig tudnánk magunkat finanszírozni - mondta a vezérigazgató, aki szerint számos versenytársnak csak 1-2 hónapos likviditása van, sokan már most hiteleket próbálnak szerezni a piacon, kormányokkal tárgyalnak pénzügyi segítségért, mert különben nem tudják túlélni ezt a helyzetet. Emiatt azt várja, hogy a gyengébb légitársaságok eltűnnek vagy tovább gyengülnek, az erősebbek viszont lényegesen jobb piaci pozíciókkal tudnak majd nekifutni a válság utáni helyzetnek. Lesz-e leépítés a Wizz Airnél? Váradi arra a kérdésre, hogy lesz-e leépítés a légitársaságnál, azt válaszolta, hogy "ahogy csökken a kereslet, úgy csökkentjük a kapacitásainkat, ehhez csökkentjük az emberi erőforrást is. De nem lesz leépítés, nem is tervezünk ilyesmit." Aztán felvázolta, hogy a válságos időszakot a szabadságok elosztásával, akár fizetés nélküli szabadságokkal próbálják áthidalni, vagy azzal, hogy a pilóták és az utaskísérők kevesebbet fognak repülni első félévben, mint a másodikban. "Mivel pedig tudjuk, hogy a kollégáink többet fognak repülni később, kevesebb embert fogunk felvenni második félévben" - tette hozzá. Itt kaphat információt Magyarországon Ha kérdése van a koronavírussal kapcsolatban, hívja a Nemzeti Népegészségügyi Központot a 06-80-277-455-ös és a 06-80-277-456-os számon. Az információs vonal a hét minden napján 24 órában elérhető, mobil- és vezetékes telefonról is tárcsázható. A vonalakon szakemberek adnak információt az új koronavírusról. A fertőzésről folyamatosan frissülő információk a koronavirus.gov.hu nnk.gov.hu A fertőzésről folyamatosan frissülő információk avagy azweboldalon érhetők el. A koronavírus-fertőzés elleni védekezésért felelős operatív törzs e-mailes elérhetősége: koronavirus@bm.gov.hu . A levelekre a központ a lehető legrövidebb időn belül ellenőrzött, hiteles választ küld.