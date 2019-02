Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Ennyi autót adhatnak el idén Magyarországon

A gazdasági környezet alapján a tavalyinál több, körülbelül 160 ezer új forgalomba helyezett személyautóra számít idén a Magyar Gépjárműimportőrök Egyesülete (MGE).

A hétfőn közzétett piaci előrejelzés szerint a januári adatok is bővülésre utalnak, hiszen az év első hónapjában 9 százalékkal több új személyautó állt forgalomba, miközben a kivonások száma ennél csekélyebb mértékben, 7 százalékkal nőtt tavalyhoz képest. A Datahouse Kft. januári összegzése alapján 2018-ban Magyarországon 136 601 autó állt forgalomba.

Az MGE továbbra is sürgeti a használt autók behozatalának szigorúbb szabályozását, hogy ne érkezzenek külföldről korszerűtlen, környezetszennyező járművek. Az idei növekedés kiterjed a tisztán elektromos és hibrid autókra is, de - tették hozzá - ezek piaca korlátozott, a folyamat ezért továbbra is csekély mennyiséget takar.

Bővülést várnak a kishaszonjárműveknél is, a tavalyi 22 725 darab után idén körülbelül 30 ezer állhat forgalomba - írták. Az egyesület a kishaszonjárművek támogatását szorgalmazza a kis- és közepes vállalkozások érdekében. A nagyhaszonjárműveknél az év első felében csökkenésre számítanak, de az egyesület szerint a folyamat a Magyar Nemzeti Bank növekedési hitelprogramjának újraindulásával megfordulhat és az év egészére a tavalyihoz hasonló darabszám várható. Az MGE üdvözölné az elöregedett buszok minél jelentősebb arányú cseréjét, pontosabb előrejelzést azonban a januári adatok alapján nem kívántak adni 2019-re.

A közlemény fölhívta a figyelmet a járműjavítókat is érintő munkaerőhiányra, amit az MGE a szakemberek és a munkát ajánlók számára indított valtsfel.hu állásközvetítő oldallal szeretne enyhíteni.