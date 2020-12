Érdekes megoldás a karácsonyi ajándékozásban a britektől

A koronavírus-járvány a karácsonyi ajándékozásra is rányomta a bélyegét: egy friss felmérés szerint 4,1 millió brit saját magát is megajándékozta az idén. De nem csak saját magukra, másokra is gondoltak a britek az ünnepek alatt: a köszönetet és hálát kifejező ajándékokat 211 százalékkal többen keresték idén. A kereskedőknek azonban még így is rossz éve lesz, a szigorítások miatt az ünnepi időszakban heti több mint 2 milliárd fonttól esnek el a boltosok.

A rendhagyó 2020-as évben a karácsonyi ünnepek sem a megszokott menetrend szerint mennek, Nagy-Britanniában például a karácsonyi szigorítások miatt sokan a tágabb családjuk nélkül, csak a velük egy háztartásban élőkkel töltik az ünnepeket. Egy friss kutatás szerint az ajándékozás is szokatlan módon zajlik az idén - írja a Charged Retail brit kiskereskedelmi hírportál. Karácsonyra lépett a Milka és a Tesco is Maguk mellett másoknak is jut Egy brit online piacteret működtető cég - még karácsony előtt készített - felmérése szerint ugyanis 4,1 millió brit saját magát is megajándékozta az idén. A korlátozások márciusi kezdete óta egyébként a britek mintegy 33 százaléka lepte meg magát valamilyen ajándékkal. A saját maguknak vásárolt karácsonyi ajándékokra egyébként leginkább a diákok nyitottak: 24 százalékuk tervezte, hogy megajándékozza magát idén karácsonykor. A kutatásból az is kiderült: a britek 487 millió fontot (közel 195 milliárd forint) költenek idén arra, hogy - például a létfontosságú munkát végzőknek - kifejezzék a hálájukat. A köszönetet kifejező ajándékokra indított keresések száma 211 százalékkal nőtt az oldalon november eleje óta. 4 milliárd font mínusz A karácsonyi ajándékozás ellenére a december az eddig megismert adatok szerint a kereskedőknek sem a megszokott forgalmat hozta. Egy másik kiskereskedelemmel foglalkozó szakportál, a Retail Gazette cikke szerint az újabb szigorú korlátozások Londonban, Délkelet- és Kelet-Angliában 4 milliárd font (közel 1600 milliárd forint) veszteséget okozhatnak a kiskereskedőknek.Az érintett térségekben bezártak a nem alapvető árucikkeket forgalmazó boltok, a zárt térben működő edzőtermek és a szabadidőközpontok, valamint az olyan személyi szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások, mint a fodrászatok és a szépségszalonok. Az új szabályok értelmében a nem létfontosságú üzletek így a kéthetes ünnepi időszak alatt heti több mint 2 milliárd fonttól (közel 800 milliárd forint) esnek el a British Retail Consortium (BRC), kereskedelmi egyesület számítása alapján. A kereskedők ráadásul százmilliókat költöttek arra, hogy járványbiztossá tegyék az üzleteket. A BRC szerint sok vállalkozásnak jelent majd a mostani leállás komoly nehézségeket, és sok ezer munkahely veszélybe kerülhet.