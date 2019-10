Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Ez sem hiányzott a kormánynak

Litvánia várhatóan elzárkózik attól, hogy egy olyan atomerőműtől vásároljon áramot, amilyen Paks II. is lenne, mert nem tartja biztonságosnak a létesítményt. Az elektromos energiát Fehéroroszországból importálhatnák.

Gitanas Nauseda litván államfő meg akarja akadályozni, hogy országa nem biztonságos atomerőművektől vásároljon elektromos energiát - derül ki azokból a törvénymódosításokból, amelyeket a napokban a parlament elé terjesztettek. A szabályozás ugyan általános lesz, ám egyértelműen Fehéroroszországban hamarosan elkészülő osztroveci nukleáris erőmű ellen irányul - derült ki a bne IntelliNews régiós hírportál cikkéből.

Litvánia régóta tiltakozik a fővárosától, Vilniustól mindössze 50 kilométerre keletre épülő létesítmény ellen, mert lényegében átláthatatlanul készült, amivel megsérti az Espoo Conventiont, azt az egyezményt, amely szabályozza azoknak a nagy projekteknek a végrehajtását, amelyeknek határokon átnyúló hatásaik lehetnek.

Erős szavak

Ha olyan elektromos energiát importálnánk, amelyet oly módon állítottak elő, hogy az közegészségügyi és környezeti károkat okozhat Litvániában, az nemzetbiztonsági veszélyt jelentene. További lépéseket kell tennünk annak érdekében, hogy korlátozzuk az ilyenfajta áram behozatalát - fogalmazott a litván államfő.

Amellett, hogy a projektet sűrű homály fedi, Vilnius azt is kifogásolja, hogy földrengésveszélyes térségben épül az atomerőmű. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint Oszrovecben valóban nagyobb az átlagosnál a földrengések kockázata, ám a WHO besorolásában ezen belül alacsony minősítést kapott.

A litván parlament két éve nemzetbiztonsági kockázatnak, illetve a közegészségügyet és a környezetet veszélyeztető projektnek minősítette az osztroveci atomerőművet, és így tett Lengyelország is. A szomszédos Észtország és Lettország nem osztja a litván aggodalmakat, és nem zárja ki, hogy áramot vásároljon az új fehérorosz atomerőműtől.

Paks II. testvére lesz

Az osztroveci atomerőmű a tervezett Paks II. idősebb testvére lesz, miután ugyanúgy két orosz gyártmányú VVER-1200-as reaktort üzemeltet majd, és ugyanúgy 2400 megawatt lesz az együttes kapacitásuk. Várakozások szerint az első áramtermelő egységet 2019 végén helyezhetik üzembe, míg a másodikat 2020-ban. Az erőmű várhatóan Fehéroroszország elektromosenergia-igényének harmadát szolgálja majd ki. Az ezen felüli részt gáztüzelésű erőművekben termelik meg.

A magyar kormány bizonyára nem örül a litván (és a lengyel) kifogásoknak, amelyek rontják az orosz technológia imázsát. Süli János, a paksi atomerőmű két új blokkjának tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter és az általa vezetett küldöttség tagjai június végén tettek látogatást az épülő osztroveci atomerőműben.

A Roszatom akkori közleménye szerint a magyar szakembereket éppen azért érdekelhette a létesítmény, mert Magyarországon is orosz gyártmányú, VVER-1200 típusú reaktorral szerelt blokkok fognak épülni a Paks II. projekt keretében. Süli azt nyilatkozta, hogy tekintettel a két beruházás nagyságrendbeli hasonlóságára, a fehérorosz tapasztalatokat hasznosítani tudják Paks II. építése során.

A hozzászólások csak a Felhasználó véleményét tükrözik. Fórum moderációs elveinket itt olvashatja: https://www.napi.hu/info/adatvedelem.html

