Ezek a gének dönthetik el, gépre kerül-e valaki koronavírus miatt

Brit tudósok egy több, mint kétezer intenzíven ápolt covidos beteg vizsgálatával készített kutatásban megtalálták azt az öt génvariációt, amely eldöntheti, súlyos lefolyású lesz-e valakinél a betegség. Elsősorban terápiás jelentősége lehet a dolognak.

Több mint egy évvel az első Covid-19-es megbetegedések regisztrálása után a kutatók még mindig próbálják kideríteni, mi döntheti el, hogy a kórt tünetmentesen vészeli át valaki, vagy az intenzív osztályon köt ki súlyos panaszokkal.

A University of Edinburgh kutatói azt vizsgálták, mi okozhatja, hogy az intenzív osztályra kerülő betegek szervezetében kiváltott immunválasz más, mint az egészséges emberekében. Ehhez összesen 2224, az Egyesült Királyság különböző kórházaiban Covid-19-el az intenzív osztályra került beteg DNS-ét vették össze olyan emberekével, akik PCR tesztje negatív lett.

A Nature magazinban december 11-én publikált tanulmány szerint 5 gén bizonyos variációi lehetnek a felelősek azért, hogy egy ember immunis-e a vírussal szemben vagy pedig a súlyos lefolyással együtt járó tüdőgyulladást kap tőle - írja a The Scientist. A kutatás eredményeinek azért van jelentősége, mert sokat segíthet a betegség gyógyítására alkalmazott terápiák további fejlesztésében. Segíthet kiválasztani, hogy mely gyógyszereket érdemes előrevenni a klinikai tesztelések során - kommentálta a megállapításokat Kenneth Bale, az egyetem kutatásban résztvevő munkatársa.

A gének közül az egyiknek például, amely a szervezetet a fertőzésről értesítő interferonok építésében játszik szerepet, gyengébb expresszióját mutatták ki. Erre a génre irányzott terápiával már kísérleteztek, de eredménytelenül. Ugyanakkor két olyan génnek, amelyek a gyulladást szabályozó citokinekben játszanak szerepet, magasabb volt az expressziós szintje.

A lap által idézett egyik orvosszakértő szerint az ehhez hasonló vizsgálatok önmagukban nem mutatják meg azonnal a betegség helyes gyógymódját, azonban nagy a jelentőségük abban, hogy a terápia kifejlesztéséhez kiinduló pontot adnak.

Sarah Clohisey, a University of Edinurgh kutatásban résztvevő munkatársa szerint ugyanakkor felfedezésük nem feltétlenül jelent közvetlen kapcsolatot a génvariánsok megléte és a Covid-19 lefolyásának súlyossága között. Ugyanakkor a válasz egy jelentős része szerinte is a génállományban rejlik, azonban ehhez hozzájön még egy csomó más tényező is. Az életkor, elhízás, nem és más jellemzők mind-mind szerepet játszanak benne - tette hozzá.